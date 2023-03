Publié par JEAN-LUC D le 31 mars 2023 à 11:19

En fin de contrat en juin 2024 avec une saison supplémentaire en option, Kylian Mbappé sait déjà quand il va quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid.

Si Nasser Al-Khelaïfi a dernièrement assuré que le Paris Saint-Germain travaillait à la prolongation de ses stars, notamment Lionel Messi, Sergio Ramos et Kylian Mbappé, la presse espagnole croit savoir que l’attaquant de 24 ans aurait d’autres plans pour la suite de sa carrière. Un an après avoir snobé le Real Madrid pour parapher un nouveau bail en faveur des Rouge et Bleu, le nouveau capitaine de l’Equipe de France rêverait toujours de la tunique blanche et inversement. À quelques mois de l’ouverture du mercato estival, Kylian Mbappé aurait ainsi lâché quelques confidences aux dirigeants du club madrilène concernant son avenir.

PSG Mercato : Kylian Mbappé au Real Madrid à l’été 2024

Le quotidien espagnol AS rapporte dans sa Une, ce vendredi, que Kylian Mbappé aimerait toujours rejoindre le Real Madrid, mais pas lors du prochain mercato estival. En effet, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco aurait fait savoir à Florentino Pérez qu’il aimerait rejoindre les Merengues au terme de son engagement avec le Paris Saint-Germain, soit à l’été 2024. Une décision qui fait les affaires de la Maison-Blanche puisque le président madrilène n’aurait aucune intention de négocier un transfert de Mbappé avec Nasser Al-Khelaïfi et le club de la capitale française.

Pour rappel, le champion du monde 2018 a prolongé avec le PSG en mai dernier avec une option d'une année supplémentaire. Mais cette clause spéciale serait toutefois laissée à la seule appréciation du joueur. Autrement dit, l’enfant de Bondy pourrait prendre la résolution de quitter Paris sans lever l'option. Le partenaire de Neymar serait alors libre de s’engager dans le club de son choix à compter du 1er juillet 2024, et donc de rejoindre gratuitement les rangs du Real Madrid.