Publié par Timothée Jean le 31 mars 2023 à 13:19

Mattéo Guendouzi devrait sans doute quitter l’ OM lors du prochain mercato. La direction marseillaise a tranché pour son avenir.

Joueur phare de l’ère Sampaoli et souvent décisif la saison dernière avec un bilan de 4 buts et 8 passes décisives en Ligue 1, Mattéo Guendouzi a vu son statut remis en cause suite à l’arrivée d’Igor Tudor à l’Olympique de Marseille. Le technicien croate n’hésite plus à le laisser sur le banc de touche ou à le sortir en cours de match, une façon de lui rappeler qu’il n’est plus indiscutable à l’ OM.

Repositionné parfois dans le trio offensif de l’Olympique de Marseille, Mattéo Guendouzi souffre parfois d’un manque de repère sur le terrain. Le milieu de terrain éprouve des difficultés à s’adapter au nouveau style de jeu mis en place par Igor Tudor à l’ OM. Après un début de saison quasi parfait, avec notamment deux buts inscrits en Ligue de Champions, l’international tricolore est moins flamboyant en seconde partie de saison.

Cette baisse de régime lui a même coûté sa place en Equipe de France. Le milieu de 23 ans était l’un des grands absents de la dernière liste de Didier Deschamps. Et s’il ne se plaint pas de son cas personnel à l’ OM, Mattéo Guendouzi a de grandes chances de s’en aller à l’issue de la saison. D’autant plus que, selon les indiscrétions de L’Équipe, la direction marseillaise ne s’opposerait pas à son départ.

OM Mercato : Marseille espère vendre Mattéo Guendouzi cet été

Lié à l’ OM jusqu’en juin 2025, Mattéo Guendouzi est très apprécié pour son volume de courses et sa débauche d'énergie. Il a régulièrement affiché sa volonté de s’inscrire sur la durée à Marseille. Cependant, son avenir n’est pas assuré pour autant. Le quotidien sportif indique que le président Pablo Longoria« le voit comme une valeur marchande gourmande ».

Une vente de Mattéo Guendouzi pourrait donc permettre à l’ OM de renflouer ses caisses cet été. Pour rappel, Aston Villa était prêt à mettre 40 millions d’euros pour le recruter cet hiver. Reste à savoir si le milieu tricolore coûtera autant cet été. En tout cas, la direction marseillaise espère toucher un joli chèque sur son probable transfert.

D’ailleurs, le principal concerné n’exclut pas cette possibilité. Il compte rencontrer la direction de l’ OM à l’issue de la saison afin de faire le point sur son avenir. « J’ai envie de terminer la saison avec l’objectif d’atteindre la qualification en C1. Il reste 10 matchs, je vais me concentrer sur ça pour accomplir nos missions, mais cet été, il y aura des discussions avec le club. On verra ce qu’il se passera », a-t-il indiqué en conférence de presse. Cette déclaration inquiète bon nombre de supporters et installe désormais le doute sur son avenir.