Publié par ALEXIS le 01 avril 2023 à 00:07

L’entraineur de Niort, Simondi, a répondu à son homologue de l’ ASSE, Batlles, au sujet du match de la 29e journée de Ligue 2, samedi, à Geoffroy-Guichard.

Lors de son passage en conférence de presse, l’entraineur de l’ ASSE a laissé entendre que l’objectif de son équipe est de mettre les Chamois Niortais à distance dans la course pour le maintien en Ligue 2. Il souhaite naturellement une victoire de l’AS Saint-Etienne face à Niort, afin de creuser l’écart sur ce concurrent direct.

« Si on a la chance de gagner cette confrontation directe, ça nous permettrait de les mettre à 10 longueurs », a indiqué Laurent Batlles. En effet, l’ ASSE est 12e du championnat avec 7 points d’avance sur les Chamois, qui sont la lanterne rouge.

ASSE-Niort : Simondi, « nous n’allons pas à Saint-Etienne en victimes résignées »

Bernard Simondi a répondu à son confrère stéphanois, en conférence de presse d’avant-match, vendredi. Il n’entend pas laisser son équipe se faire enfoncer par les Verts.

« Dans la situation dans laquelle nous sommes, il faut y faire face […]. Si nous voulons répondre à l’exigence du maintien, nous devons nous maintenir à un certain niveau pour continuer à espérer. Nous n’allons pas là-bas en victimes résignées […] », a déclaré l’entraineur des Chamois Niortais.

Pour rappel, l’équipe des Deux-Sèvres est privée de quatre joueurs qui sont des cadres. Le capitaine Charles Kaboré, le meilleur buteur Bilal Boutobba et Ibrahima Conté (tous suspendus). En plus de Bryan Passi (défenseur central) rentré de la sélection du Congo, avec une blessure aux ischio-jambiers.

Notons que l' ASSE aussi ne peut pas compter sur Thomas Monconduit (milieu défensif) et Léo Pétrot (défenseur central), tous deux suspendus. Cela, en plus de Gaëtan Charbonnier (attaquant de pointe) et de Boubacar Fall (gardien de but), opérés et en rééducation.