Publié par ALEXIS le 20 mars 2023 à 21:12

Mardi, l’ ASSE entame déjà sa préparation face à Niort. À 12 jours de la rencontre, Saint-Etienne accuse des bonnes nouvelles en provenance de Niort.

C’est la trêve internationale, mais l’ ASSE n’est pas en vacances. Laurent Batlles et son équipe restent mobilisés, en dehors des trois internationaux sélectionnés, Jean-Philipe Krasso (Côte d’Ivoire), Saïdou Sow (Guinée) et Benjamin Bouchouari (Maroc).

Cette semaine, les Verts ont quatre séances d’entraînement à huis clos de programmer, à partir de mardi jusqu’à vendredi. L’AS Saint-Etienne prépare ainsi la 29e journée face aux Chamois Niortais, prévu le 1er avril à 15h, au stade Geoffroy-Guichard. Le club des Deux-Sèvres est l’actuelle lanterne rouge de la Ligue 2, avec 7 points en moins que l’ ASSE.

ASSE : Le buteur et le capitaine de Niort suspendus contre Saint-Etienne

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Niort avant cette confrontation. Le nouvel entraîneur Bernard Simondi ne pourra pas compter sur trois joueurs importants de son équipe. Le meilleur buteur Bilal Boutobba (auteur de 10 buts et 3 passes décisives en 27 matches disputés en championnat), le capitaine Charles Kaboré (35 ans) et Ibrahima Conté (18 titularisations en 19 apparitions en Ligue 2). Les trois joueurs sont suspendus contre l' ASSE pour accumulation de cartons jaunes.

Ces nouvelles sont certes favorables à l' ASSE, mais cette dernière comptent aussi des absents. En plus de Gaëtan Charbonnier et Boubacar Fall, dont leur saison est terminée, Thomas Monconduit et Léo Pétrot sont suspendus. Le premier a écopé de trois cartons jaunes en l’espace de 10 matches et le deuxième a été expulsé d'un carton rouge direct, samedi, face au Havre (2-2). En revanche, Laurent Batlles devrait récupérer le milieu de terrain Aïmen Moueffek, après la trêve internationale.