Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2023 à 09:13

Pas vraiment à son aise en Ligue 1, une recrue estivale aimerait déjà quitter les rangs du PSG, un an seulement après son arrivée en provenance d’Italie.

Un an seulement puis s’en va ? Recruté en août passé contre un chèque de 23 millions d’euros en provenance du SSC Naples, Fabian Ruiz n’est pas parvenu à s’imposer au Paris Saint-Germain. Attendu pour renforcer le milieu de terrain, l’international espagnol est loin d’avoir donné satisfaction aux dirigeants du club de la capitale. Avec 29 matches toutes compétitions confondues avec le PSG, dont 20 en tant que titulaire, le compatriote de Sergio Ramos n'a inscrit deux buts et délivré une seule passe décisive cette saison.

Alors que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos attendent la fin de saison pour trancher son cas, le joueur de 26 ans se poserait déjà des questions concernant son avenir en Ligue 1. Malgré un contrat courant jusqu’au 30 juin 2027, Fabian Ruiz ne souhaiterait pas perdre son temps et envisagerait de quitter l’effectif de Christophe Galtier à l’issue de la saison. Son entourage se serait même déjà rapproché d’un cador en vue d’un transfert lors du prochain mercato estival.

PSG Mercato : Fabian Ruiz proposé au Real Madrid ?

Malgré un salaire confortable de 540.000 euros mensuels, Fabian Ruiz veut changer d’air et quitter le Paris Saint-Germain, un an seulement après son arrivée. Le média ibérique La Defensa Central explique que l’ancien joueur du Napoli n’est pas content de son expérience en France. À la recherche d’une nouvelle porte de sortie, l’entourage du natif de Los Palacios y Villafranca aurait proposé ses services au Real Madrid, qui suivrait ses traces depuis plusieurs saisons.

Avec les possibles départs de Luka Modric et Toni Kroos, tous deux en fin de contrat en juin prochain, le club madrilène est en quête de renforts au milieu de terrain. Mais Florentino Pérez et les dirigeants madrilènes viseraient en priorité Jude Bellingham (Borussia Dortmund) et Gabri Veiga (Celta Vigo).