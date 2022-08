PSG Mercato : Le Napoli confirme le transfert de Fabian Ruiz !

Publié par JEAN-LUC D le 17 août 2022 à 09:05





PSG Mercato : Christophe Galtier réclame encore trois renforts. Fabian Ruiz devrait quitter le Napoli pour le Paris SG. Les lignes bougent dans ce sens.

PSG Mercato : Fabian Ruiz n’a pas voulu commencer la saison

Après Vitinha et Renato Sanches, le Paris Saint-Germain aimerait encore attirer un troisième milieu de terrain puisque Luis Campos insisterait auprès des dirigeants du Napoli pour recruter Fabian Ruiz. À un an de la fin de son contrat, l’international espagnol de 26 ans dispose d’un bon de sortie et le club de la capitale voudrait profiter de cette ouverture pour l’attirer d’ici le 31 août et la fermeture du mercato estival. Alors que le Napoli disputait son premier match de la saison en Serie lundi face à l’hellas Vérone, Fabian Ruiz n’a pas été convoqué par son entraîneur Luciano Spalletti.

Un signal clair concernant son prochain départ au PSG, selon La Gazzetta dello Sport, qui précise toutefois que quelques détails restent encore à être régler entre les dirigeants des deux clubs. Le Corriere dello Sport explique pour sa part que le joueur aurait lui-même demandé de ne pas disputer ce premier rendez-vous de la saison. Une information confirmée par le coach du SSC Naples lui-même.

« L’équipe a montré qu’elle savait faire les choses très bien, même sans ceux qui ne veulent pas joueur avec nous », a déclaré Luciano Spalletti après la victoire de ses hommes (5-2), dans des propos rapportés par Sky Sport Italia. L’ancien milieu de terrain défensif du Bétis Séville se rapproche donc sérieusement d’une arrivée à Paris.

PSG Mercato : Arrivée imminente de Fabian Ruiz au Paris SG

Depuis le début du mercato estival, le Paris Saint-Germain a déjà enregistré la signature de quatre nouveaux joueurs, notamment Nordi Mukiele, Hugo Ekitike, Renato Sanches et Vitinha. Mais ce n'est pas suffisant puisque Fabian Ruiz pourrait débarquer prochainement. D’après plusieurs sources concordantes, les dirigeants parisiens et leurs homologues du Napoli se seraient mis d’accord pour un transfert à hauteur de 26 millions d’euros, bonus compris.

D’après le journaliste Fabrizio Romano révèle que l’international français Tanguy Ndombélé devrait rejoindre le club italien afin de remplacer Fabian Ruiz. Les dirigeants italiens attendaient un remplaçant à l'Espagnol avant de répondre favorablement aux offres du PSG pour ne pas être pris au dépourvu. Et cette préoccupation serait sur le point d’être réglée. Rien ne s’oppose donc désormais plus à l’arrivée de Ruiz au Paris SG.