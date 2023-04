Publié par Dylan le 01 avril 2023 à 09:52

Avant une rencontre capitale face aux Chamois Niortais en Ligue 2, le coach de l'ASSE Laurent Batlles a évoqué le maintien en conférence de presse.

L'enjeu est de taille. Douzième de Ligue 2, l'AS Saint-Étienne a l'occasion de s'offrir un grand bol d'air en accueillant Niort pour le compte de la 29ème journée. Dernier du championnat, le club des Deux-Sèvres est également dix-huitième au classement extérieur avec 9 points au compteur. De quoi rassurer les supporters stéphanois, car leur équipe favorite se situe quant à elle à la neuvième place pour ce qui est du classement domicile (22 points).

De plus, les Verts sont actuellement sur une série très positive. Avec 4 victoires sur les 7 dernières rencontres dans l'antichambre de l'élite, les hommes de Laurent Batlles se sont extirpés un temps de la zone rouge. Mais le maintien est encore loin d'être atteint, car Saint-Étienne ne possède plus que 2 longueurs d'avance sur le premier relégable, le Stade Lavallois (17ème, 31 pts). La faute à une rébellion de certains concurrents au maintien, comme le Rodez AF (16ème) qui reste sur 3 succès consécutifs en Ligue 2.

Laurent Batlles avant ASSE-Niort : « La barre des 42 points est importante »

Interrogé en conférence de presse d'avant-match sur ce rendez-vous, Laurent Batlles en a profité pour motiver ses troupes. Il a délivré ce qu'il estime être la clé du maintien en Ligue 2 : « En Ligue 2, tout le monde va jouer. Il y a cette barre symbolique des 42 points qui est importante, il faut gagner encore quelques matchs » a-t-il rappelé, misant sur la bonne série actuelle des Verts.

Le technicien de 47 ans s'est ensuite montré prudent vis-à-vis des dispositions de l'AS Saint-Étienne. Si le club forézien compte encore une petite avance sur la zone de relégation, il ne faut pas oublier qu'il a été pendant longtemps la lanterne rouge du championnat : « On veut garder notre façon d’aborder les matchs, on veut avancer et prendre des points. Le fait que tout le monde puisse battre tout le monde cela veut dire que tout le monde restera concerné jusqu’à la fin » a-t-il analysé. De son côté, Niort cherchera à capitaliser après un succès 3-2 sur sa pelouse contre Laval lors de la dernière journée. Les Chamois sont à 5 longueurs de la survie en Ligue 2.