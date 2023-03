Publié par ALEXIS le 31 mars 2023 à 19:49

À quelques heures du match de l’ ASSE contre Niort, Laurent Batlles a mis une grosse pression à l’adversaire de Saint-Etienne.

Après la trêve internationale, l’ ASSE et Niort s'affrontent en ouverture de la 29e journée de Ligue 2, samedi à 15h, au stade Geoffroy-Guichard. L’AS Saint-Etienne va mieux et enchaîne une série de 7 rencontres consécutives sans défaite. L’équipe de Laurent Batlles (47 ans) a aligné 4 victoires et 3 matchs nuls en Ligue 2 et restent invaincue depuis la défaite à Bastia (2-0), le 31 janvier 2023.

Remonté progressivement à la 12e place, Saint-Etienne a laissé sa dernière place occupée fin 2022 au club des Deux-Sèvres. Les Chamois Niortais accusent désormais 7 points de retard sur les Verts avant leur confrontation.

ASSE : Laurent Batlles veut enfoncer Niort

L’objectif de l’ ASSE (33 points) contre Niort (26 points), samedi, est évidemment de prendre les 3 points. Laurent Batlles l’a indiqué en conférence de presse d’avant-match. Il veut enfoncer le dernier du championnat, lors de cette confrontation directe dans la course pour le maintien en Ligue 2. « Si on a la chance de gagner confrontation directe, ça nous permettrait de les mettre à 10 longueurs », a déclaré l'entraîneur de Saint-Etienne.

« On s’attend à un match où il va falloir être performants offensivement, et justes dans les 30 derniers mètres. Dans le marquage préventif, il faudra aussi être très concentrés face à une équipe très intéressante en contre », a prévenu Laurent Batlles. 8 clubs, en plus de Niort, sont engagés dans la lutte pour le maintien en Ligue 2. Ils se tiennent en 7 points à 10 journées de la fin de la saison.