Publié par JEAN-LUC D le 01 avril 2023 à 11:43

Christophe Galtier va-t-il aller jusqu’au terme de son engagement avec le PSG, soit jusqu’en juin 2024 ? Luis Campos commencerait à se poser des questions.

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier s’est dit confiant concernant son avenir sur le banc du Paris Saint-Germain. « Je me sens légitime d'être l'entraîneur du PSG. Je prépare la saison prochaine avec Luis Campos et la direction. Il y a beaucoup de discussions sur la préparation, la manière dont on va dessiner l'effectif. Mon quotidien se concentre sur les dix matches avec la grande détermination d'aller chercher le titre de Champion de France », a déclaré Galtier.

Régulièrement annoncé sur le départ depuis les éliminations précoces du Paris SG en Coupe de France et en Ligue des Champions, l’ancien coach de l’OGC Nice donne l’impression qu’il sera encore sur le banc des Rouge et Bleu la saison prochaine, mais selon les derniers échos en provenance de la capitale, Luis Campos serait prêt à le lâcher.

PSG Mercato : Campos prêt à sacrifier Galtier pour sauver sa tête ?

À quelques mois de la fin de la saison, l’avenir de Christophe Galtier est toujours aussi incertain au Paris Saint-Germain, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024. Selon les informations relayées par le journal L’Équipe, Luis Campos a annoncé avoir lancé « la phase 2 » de son projet parisien. Malgré des échanges avec Galtier, le conseiller football devrait choisir sans doute seul la prochaine ossature de l’effectif ainsi que la préparation estivale à venir.

Même si le dernier mot reviendra à Doha sur toutes les décisions importantes, le dirigeant portugais aurait compris que s’il veut sauver sa tête à Paris, il avait tout intérêt à se distancier du technicien marseillais. Au moment de trancher l’avenir de Galtier, Campos ne devrait donc pas tenter de le retenir. Mais le successeur de Mauricio Pochettino ne sera licencié que si Doha a l'assurance que le technicien identifiée par la direction sportive a donné son accord.