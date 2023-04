Publié par Dylan le 02 avril 2023 à 13:45

Dans le dur avec l'OM, un défenseur central a reçu un étonnant soutien de la part d'un homologue rennais qui s'inspire de lui en Ligue 1.

Avec les derniers résultats, l'OM est dans la tourmente. Alors que le club phocéen cherche à sauver sa deuxième place en Ligue 1, après une élimination en Ligue des Champions puis en Coupe de France, une nouvelle contreperformance a eu lieu contre Montpellier vendredi (1-1). Un résultat qui aurait pu ne pas être dramatique, si le RC Lens ne s'était pas imposé sur la pelouse du Stade Rennais (0-1) samedi.

Désormais, les deux formations se partagent le statut de dauphin du PSG. Forcément, l'entraîneur phocéen Igor Tudor n'apprécie pas et les relations se tendent avec certains joueurs. Mattéo Guendouzi et Jonathan Clauss seraient particulièrement dans le viseur du Croate selon L'Équipe et RMC Sport. D'autres sont dans le dur en terme de performances, comme le défenseur Eric Bailly ou encore la dernière recrue en date de l'OM, Vitinha.

OM : Chancel Mbemba, le modèle d'Arthur Theate en Ligue 1

S'il est loin d'être l'un des joueurs les plus critiqués à Marseille, Chancel Mbemba n'échappe pas à ses responsabilités. Entré en jeu à 59ème minute à la place de Mattéo Guendouzi contre Montpellier, l'ancien défenseur central de Porto n'a pu empêcher le match nul 1-1. Toutefois, il a reçu un soutien surprenant de la part d'un adversaire : Arthur Theate. Le taulier du Stade Rennais a évoqué son nom lors d'un entretien pour L'Équipe : « Un que j'adore en Ligue 1, c'est Chancel Mbemba, à Marseille. C'est un top défenseur, qui marque, aussi » a-t-il complimenté.

Une déclaration qui devrait plaire au principal intéressé, qui restait sur 4 titularisations d'affilée avant d'être remplaçant contre Montpellier. De son côté, Igor Tudor va vite devoir trouver les solutions pour rebondir en championnat. Avant le dénouement de cette fin de saison, la direction de l'OM s'est déjà activée pour lui trouver du renfort cet été, afin qu'il soit mieux épaulé lors du prochain exercice.