Publié par Leonard le 03 avril 2023 à 19:18

Après un nouveau revers contre un concurrent direct aux places européennes, le Stade Rennais peut-il encore croire au top 5 synonyme de Coupe d'Europe ?

Battu par le RC Lens (1-0) devant son public pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, le Stade Rennais de Bruno Genesio a de nouveau chuté face à un concurrent direct aux joutes européennes. Surclassé par son adversaire du soir, dans l’intensité notamment, cette défaite montre de manière criante les difficultés éprouvées depuis le début de saison face aux "gros" de notre championnat. Avec seulement 12 points pris contre le top 10 actuel de Ligue 1, le SRFC montre comme la saison dernière ses limites face aux adversaires plus relevés du championnat.

Au contraire des Rouge et Noir, le RC Lens a lui engrangé 15 points sur 15 possibles face aux adversaires du top 5, une statistique flagrante sur l'écart de niveau du Stade Rennais dans les grands matchs par rapport à ses concurrents.

Stade Rennais : Un calendrier chargé pour le sprint final

Pour ne rien arranger, la fin de saison des Rouge et Noir qui, amoindri par le nombre d'absences liées aux blessures et à la peine dans le jeu, devront se battre pour espérer une 6e qualification européenne consécutive face à des adversaires à la forme actuelle contraire. Les deux prochains matchs s'annoncent cruciaux avec un déplacement à Lyon, récent tombeur du PSG qui verra son état de forme et de motivation influer après sa demi-finale de Coupe de France contre Nantes ce mercredi.

Ensuite, le Stade Rennais recevra le Stade de Reims, l'équipe sensation de la saison emmenée par son entraîneur Will Still qui avait su battre les Rennais après la reprise post-Coupe du monde en décembre, alors que le SRFC était encore invaincu depuis 17 matchs. Ce sprint final sera aussi celui des clubs visant le maintien comme Angers, Troyes, Ajaccio ou encore Brest, futurs adversaires du Stade Rennais. Des matchs ô combien difficiles à préparer pour le SRFC qui, malgré de bons résultats face aux "petites" équipes du championnat, devra faire preuve de bien plus de créativité et d’inspiration pour déstabiliser des équipes aux blocs compacts et difficiles à manœuvrer.

Pour autant, après la rencontre contre le RC Lens, le Rennais Arnaud Kalimuendo confiait : "On se doit d'y croire jusqu'au bout", en parlant de lui et de ses coéquipiers sur les chances d’accrocher l'Europe à la fin de saison. Il n'a d'ailleurs pas cherché d'excuses sur la prestation plus que médiocre du SRFC, en se tournant dorénavant sur le match de Lyon (dimanche 9 avril à 13 h). Ce match s'annonce crucial pour la suite du championnat afin d'influer une nouvelle dynamique positive pour le Stade Rennais.