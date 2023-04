Publié par Dylan le 02 avril 2023 à 19:45

L'attaquant du RC Lens Florian Sotoca a évoqué la bonne série des Sang-et-Or, qui ont récupéré la deuxième place en Ligue 1 après 29 journées.

Le RC Lens vit un conte de fées cette saison. Le club artésien a repris la deuxième place en Ligue 1 lors de la 29ème journée, en s'imposant à Rennes (0-1) grâce à Loïs Openda. Il a ainsi profité du faux-pas de l'Olympique de Marseille, tenu en échec à domicile par le Montpellier HSC (1-1). Avec 60 points au compteur, les hommes de Franck Haise peuvent légitimement envisager une qualification en Ligue des Champions.

Si l'Europe reste l'objectif principal, la compétition reine du continent doit forcément trotter dans les têtes lensoises. Mais il y a un joueur du Racing qui refuse de voir la vie en rose : Florian Sotoca. Malgré les bons résultats, malgré le classement actuel des Sang-et-Or, l'ancien Grenoblois estime que la position du club est encore anecdotique. Pour rappel, il reste 9 journées à disputer dans le championnat de France.

Florian Sotoca (RC Lens) : « Garder la tête froide »

Malgré la victoire contre le Stade Rennais, Florian Sotoca veut encore calmer le jeu : « C’était surtout un match important pour Rennes. On reprend la deuxième place. Mais on ne va pas trop regarder le classement. Il est encore anecdotique. On est à neuf journées de la fin. Il ne faut pas se focaliser sur notre classement » a-t-il expliqué auprès de L'Équipe. Sa prudence pourrait venir des deux saisons précédentes : septième en 2021, septième en 2022, le Racing a souvent été proche de jouer l'Europe.

Cette fois, Sotoca ne veut pas faire la passe de trois. Interrogé par le journal français sur la possibilité d'une qualification en Ligue des Champions, l'attaquant de 32 ans a rétorqué : « Si on est encore dans cette position à trois ou quatre journées de la fin, ce sera un sujet. On ne va pas se priver si on est encore bien placés dans les derniers matches. On n’est pas encore dans cette dernière ligne droite pour l’instant. On garde la tête froide ». Une mentalité qui paye pour le moment.