Publié par ALEXIS le 03 avril 2023 à 16:35

Sorti du Conseil d’administration de l’ OL à l’arrivée de John Textor, Tony Parker pourrait faire son retour. Il confirme des négociations dans ce sens.

Sous l’impulsion de Jean-Michel Aulas, Tony Parker avait intégré le Conseil d’administration d'OL Groupe en juillet 2022. Le groupe détient en effet des parts de l'ASVEL, le club de Lyon dont la légende du basket-ball est le président. Ce dernier entretient de bonnes relations avec Jean-Michel Aulas, le grand patron de l’Olympique Lyonnais jusqu'en fin d'année dernière.

Une bonne entente marquée par le projet de construction de la LDLC Arena, "la plus belle salle d'Europe" comme siège de l'ASVEL. Mais le rachat de l’ OL par John Textor, en décembre 2022, a poussé Tony Parker dehors. Il a perdu son fauteuil de membre du Conseil d’administration du groupe.

« Jean-Michel avait un plan en 2019 quand on s'est associés, les plans ont ensuite changé quand il a décidé de vendre le club […]. Quand John Textor a racheté le club, Jean-Michel Aulas m'a demandé si cela ne me dérangeait pas de sortir du board, au regard d'actionnaires qui étaient là depuis très longtemps et pour ne pas créer de tensions. J'ai totalement compris », avait expliqué l'ancien meneur des Spurs de San Antonio en NBA, dans L'Équipe.

OL : Tony Parker, « ils aimeraient que je revienne un jour dans le board »

Mais trois mois après la prise de pouvoir du milliardaire américain, Tony Parker pourrait réintégrer le Conseil d’administration d'OL Groupe. Il confirme cette tendance dans le quotidien Le Progrès. « Nous continuons les discussions avec John (Textor) et Mark Affolter, du groupe Ares », a-t-il indiqué.

« Il reste un an de contrat, ils veulent étendre mon rôle (d’ambassadeur) et nous parlons d’un deal, lié à la participation de l’ OL au sein de l’Asvel (33,3 %), jusqu’en 2030. Ils veulent que je sois encore plus impliqué dans la vie du club et dans le développement aux États-Unis. Et ils aimeraient que je revienne un jour dans le board », a annoncé le protégé de Jean-Michel Aulas.