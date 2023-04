Publié par JEAN-LUC D le 03 avril 2023 à 18:18

À la recherche d’un renfort en défense centrale, le PSG aurait ciblé Alessandro Bastoni. Mais l’Inter Milan a d’autres plans pour son joueur de 23 ans.

D’après le portail transalpin FC Inter News, le PSG garde un œil sur l’évolution de la prolongation de contrat d’Alessandro Bastoni à l’Inter Milan. Si aucun accord n’intervient entre les deux parties jusqu’à l’été prochain, le club de la capitale français se tient prêt à lancer une offensive pour tenter de le recruter.

Même si Milan Skriniar a déjà annoncé sa signature en faveur des Rouge et Bleu pour cet été, Luis Campos veut encore renforcer la charnière centrale avec la longue absence actée de Presnel Kimpembe, estimée entre 8 et 9 mois. Selon Tullio Tinti, l’agent d'Alessandro Bastoni, son client fait l’objet d’intérêt de la part de grands clubs européens, dont le PSG, Manchester City et Chelsea.

En effet, Alessandro Bastoni arrive au terme de son engagement avec l’Inter Milan le 30 juin 2024 et sa situation laisse à penser qu’un transfert peut être possible durant la période estivale. Pour autant, le club lombard ne compte pas se séparer du natif de Casalmaggiore.

PSG Mercato : Alessandro Bastoni proche d’un accord avec l’Inter

Recruté en août 2017 en provenance de l’Atalanta Bergame contre un chèque de 31 millions d’euros, Alessandro Bastoni est encore loin d’un départ de l’Inter Milan. Malgré les tentatives du Paris Saint-Germain, Manchester City et Chelsea pour le récupérer lors du prochain mercato estival, le défenseur italien se rapproche sérieusement d’une prolongation avec le club lombard.

En effet, le journaliste Fabrizio Romano assure qu’il ne reste plus que quelques détails à régler entre les dirigeants milanais et le clan Bastoni avant de boucler ce dossier. Le spécialiste mercato de Sky Italia indique notamment que l'agent du compatriote de Marco Verratti est actuellement en train de finaliser un nouveau contrat de deux, voire trois saisons supplémentaires. « D’autres réunions suivront. C'est un fan de l'Inter et il veut rester, donc les fans ne doivent pas paniquer du tout », a déclaré le représentant d’Alessandro Bastoni.