Publié par ALEXIS le 04 avril 2023 à 02:03

Une mauvaise nouvelle est tombée à l’ ESTAC, ce lundi. Un joueur important du club relégable ne jouera plus cette saison, à cause d’une blessure grave.

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour l’ ESTAC, qui est engagé dans la course pour le maintien en Ligue 1. Sorti sur blessure lors du match qui a opposé l’ES Troyes AC à l’AJ Auxerre dans l’Yonne, Renaud Ripart « souffre d'une rupture du tendon d'Achille, comme l'ont révélé les examens médicaux », selon le communiqué médical du club aubois sur son compte Twitter.

« Il sera opéré dans les prochains jours et sera indisponible au minimum jusqu’à la fin de saison. L’ ESTAC lui souhaite un prompt rétablissement et lui apporte tout son soutien dans cette épreuve difficile. L'ensemble du club, joueurs, staff, dirigeants, personnel administratif espèrent le retrouver au plus vite », a appris Troyes.

ESTAC : Terrible coup pour Troyes menacé de relégation

Renaud Ripart est un joueur important de l’équipe troyenne. Il a disputé 26 des 29 matchs en Ligue 1 cette saison. Son absence est donc un terrible coup pour Patrick Kisnorbo, dont l’équipe est engagée dans la course pour le maintien. L’ ESTAC est 18e du championnat et relégable en Ligue 2, à 9 journées de la fin de la saison.

Grâce à sa polyvalence, Renaud Ripart proposait plusieurs solutions au staff technique aubois. Cette saison, il a été utilisé aux postes d’avant-centre, ailier droit ou gauche ou encore milieu offensif. Et il est auteur de 4 buts et une passe décisive. Un véritable couteau suisse qui va fait défaut à l’équipe de l’Espérance sportive Troyes Aube Champagne en cette fin de saison décisive pour le club.

Notons que l' ESTAC a un calendrier très relevé. Il affrontera l'Olympique de Marseille, le FC Nantes, l'OGC Nice, le PSG, le Stade Rennais et Lille.