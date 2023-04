Publié par JEAN-LUC D le 04 avril 2023 à 18:07

Annoncé dans le viseur du PSG pour remplacer Christophe Galtier, le coach de l'AS Roma, José Mourinho, veut négocier avec Luis Campos.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, José Mourinho n’est pas encore préoccupé par sa situation personnelle sur le banc de l’AS Rome. Placé dans le collimateur du Paris Saint-Germain en cas de licenciement de Christophe Galtier, le Special One semble déjà tourner vers la saison prochaine avec les Giallorossi. Dans cette optique, le technicien portugais souhaiterait prochainement se rapprocher de son compatriote Luis Campos, conseiller football du PSG, pour négocier un deal.

PSG Mercato : José Mourinho veut garder Georginio Wijnaldum

En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, ne serait pas contre l’idée de poursuivre l’aventure avec Georginio Wijnaldum. Prêté par le Paris Saint-Germain, le milieu de terrain de 32 ans est revenu à un niveau acceptable après une grave blessure au tibia. Mais pour le moment, le club de la Louve attend la fin de saison pour prendre une décision définitive. Pour autant, José Mourinho et ses dirigeants souhaiteraient négocier un rabais du montant de l’option d’achat de l’ancien joueur de Liverpool.

En effet, le quotidien italien explique que la Roma ne compte pas payer la totalité des 8 millions d’euros attendus par le PSG pour céder définitivement Wijnaldum. Toujours selon la même source, l’international néerlandais devrait également faire un effort et revoir à la baisse le salaire de 7 millions d’euros annuels qu’il perçoit depuis son arrivée au Paris Saint-Germain à l’été 2021.

S’il veut rester à la Roma, le compatriote de Memphis Depay devra donc consentir un effort financier. Cette exigence de Mourinho et sa direction s'expliquerait par la longue blessure de Georginio Wijnaldum en début de saison. Reste maintenant à savoir quelle sera la décision de Luis Campos et du PSG pour Wijnaldum, encore sous contrat avec les Rouge et Bleu jusqu’en juin 2024.