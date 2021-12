PSG Mercato : Surprise, Georginio Wijnaldum de retour à Liverpool ?

Publié par Timothée Jean le 31 décembre 2021 à 13:01

Mécontent de son temps de jeu, Georginio Wijnaldum pourrait quitter le PSG dès cet hiver. Un retour à Liverpool est notamment évoqué.

PSG Mercato : Wijnaldum vers un retour à Liverpool ?

Libre depuis son départ de Liverpool, Georginio Wijnaldum était l’un des joueurs les plus courtisés cet été. Le milieu de terrain semblait même proche de rejoindre le FC Barcelone, avant que le PSG ne décide de s’immiscer dans le dossier. Le club parisien a transmis une offre plus intéressante au joueur de 31 ans et est finalement parvenu à arracher sa signature, au grand dam du Barça.

Georginio Wijnaldum s’est engagé en faveur du PSG dans le but de passer un nouveau cap dans sa carrière. Sauf que les choses ne se passent pas comme il l’espérait. Auteur de prestations décevantes, l’international néerlandais peine à exprimer pleinement son talent, à tel point point que son départ serait désormais envisagé par la direction du PSG. Mais si Georginio Wijnaldum venait à quitter le PSG, où irait-il ?

Si son profil plaît à l’AC Milan, Arsenal ou encore Newcastle, le joueur de 31 ans devrait faire son retour à Liverpool. C’est du moins le souhait du consultant de Talksport, Gabby Agbonlahor. Ce dernier estime que Wijnaldum serait une recrue de choix pour les Reds, qui enchaînent des contre-performances ces dernières semaines. « Ils ne l’ont pas remplacé en effet. Ils ont besoin de quelqu’un comme lui, capable de prendre le ballon et provoquer des choses. Est-ce qu’ils doivent le reprendre ? Mais oui, reprenez-le. Cela va vous couter cher, 100.000 livres par semaine, mais reprenez-le », a indiqué l’ancien attaquant de West Ham.

Georginio Wijnaldum a déjà tranché sur son avenir

Mais il y a peu de chance que ce retour à Liverpool aboutisse. Car Georginio Wijnaldum a déjà tranché pour la suite de sa carrière. L’Équipe révélait récemment que le milieu de terrain n’a pas l’intention de quitter le PSG, six mois seulement après son arrivée. Il est déterminé à retrouver son meilleur niveau en seconde partie de saison sous les couleurs parisiennes.