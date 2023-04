Publié par Enzo Vidy le 05 avril 2023 à 10:39

En déplacement à Lorient dimanche prochain, l' OM pourra compter sur un important retour en défense à l'occasion de cette rencontre.

L' OM n'a plus le droit à l'erreur en ce début de sprint final. Les deux points laissés de côté face à Montpellier vendredi dernier ont contraint les Marseillais à céder leur deuxième place au profit du RC Lens, et une réaction de grande ampleur est attendue dimanche soir dans le Morbihan.

Face à une équipe lorientaise toujours aussi surprenante cette saison, l' OM aura fort à faire, et l'enjeu sera de taille. En plus de la deuxième place, les hommes d'Igor Tudor ne sont qu'à 6 points du PSG, leader du championnat. Le titre est donc toujours d'actualité, mais l' OM va devoir démarrer une nouvelle série de victoire pour espérer couper l'herbe sous le pied des Parisiens et des Lensois en fin de saison.

Pour la rencontre de dimanche à Lorient, Igor Tudor devrait pouvoir compter sur le retour de Pau Lopez, fiévreux vendredi dernier face à Montpellier. Le retour d'un défenseur est également prévu, lui qui purgeait deux matches de suspensions.

OM : Leonardo Balerdi sera de retour face à Lorient

Suspendu après son carton rouge précoce reçu à la 29e minute lors du match entre l' OM et Strasbourg le 12 mars dernier (2-2), Leonardo Balerdi n'a pas pu participer à la victoire marseillaise à Reims, et au récent match nul face à Montpellier, obligeant Valentin Rongier à reculer d'un cran.

Le défenseur argentin sera de retour dimanche à l'occasion du déplacement de l' OM à Lorient, ce qui pourrait faire un bien fou à cette équipe marseillaise. En effet, même si les prestations de Leonardo Balerdi sont très irrégulières cette saison, sa présence sur la pelouse du Moustoir va permettre à Valentin Rongier de retrouver sa place aux côtés de Jordan Veretout au milieu de terrain, et de rééquilibrer l'équipe d'Igor Tudor.