Publié par ALEXIS le 05 avril 2023 à 20:09

La situation de l’ ASSE et des supporters du club a été évoquée par le nouveau préfet de la Loire, invité des rédactions de If Saint-Etienne et Activ Radio.

Nouveau préfet de la Loire, Alexandre Rochatte s’est penché sur la situation de l’ ASSE en Ligue 2. Il a également évoqué la collaboration entre la préfecture et les supporters du club ligérien, ainsi que l'expérimentation des fumigènes dans les stades en France. Sur le deuxième sujet, l’autorité préfectorale assure que tout va bien avec les fans de l'AS Saint-Etienne, depuis son arrivée dans la Loire début février 2023. « Il y a une coopération qui s'est améliorée entre le club et la préfecture. »

« C’est aussi le retour d'expérience des matchs de l'an dernier, notamment du barrage retour contre Auxerre, qui a atteint un niveau de violence et de débordement injustifié. Je pense que c'est aussi parce qu'il y a un sursis de trois points pour le club, en cas de nouveau débordement. Cela aide aussi à garder un comportement plus vertueux. »

ASSE : Le préfet de la Loire se réjouit de la remontée de Saint-Etienne

Après deux mois en Loire, le préfet est au fait de la saison de l’ ASSE. Il se réjouit du redressement actuel des Verts, après un début de saison catastrophique. « Le club était dans une situation sportive difficile depuis le début de la saison. Là, ça va un peu mieux même, si on n'est pas encore sorti complètement de la zone compliquée », a-t-il commenté.

Au sujet du décret relatif à l'expérimentation des fumigènes dans les stades, Alexandre Rochatte est favorable à cette décision. Et il promet de travailler sur la question avec les responsables de supporters de l’ ASSE pour mettre en place une organisation.

« L’objectif est de travailler en amont, de trouver les zones dans lesquelles on pourrait mettre des fumigènes. De préparer ensemble avec les supporters, avec le club et avec les organisations de sécurité, comment on peut organiser cette chose. »