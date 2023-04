Publié par Enzo Vidy le 06 avril 2023 à 02:09

À l'occasion des 80 ans du FC Nantes qui auront lieu le 23 avril, Waldemar Kita a décidé de faire un beau cadeau aux supporters du FCN.

Le dimanche 23 avril sera un jour de fête pour le FC Nantes et la Beaujoire. À l'occasion de la réception de l'ESTAC, plusieurs animations devraient être prévues au stade pour les 80 ans du club, et quand on repense à ce qu'ont déjà réalisé les supporters du FCN par le passé, tout laisse à penser que quelque chose de grandiose se prépare.

Rappelez-vous le 23 février dernier, lors du match historique entre le FC Nantes et la Juve dans le cadre des barrages retour de la Ligue Europa. Les supporters nantais avaient réalisé un tifo tout bonnement exceptionnel, suivi d'un petit spectacle pyrotechnique en seconde période, malgré la défaite 3-0 du FCN.

Pour l'anniversaire du club dans un peu plus de deux semaines, nul doute que des animations du même style seront prévues, et Waldemar Kita compte bien faire en sorte que la Beaujoire soit pleine à craquer. De ce fait, le président du FC Nantes a réalisé un joli geste aux supporters pour la réception de Troyes le 23 avril prochain.

FC Nantes : Un tarif unique de 15€ dans toute la Beaujoire face à Troyes

C'est une magnifique initiative prise par Waldemar Kita. Afin d'assurer un stade de la Beaujoire à guichets fermés lors de la réception de l'ESTAC, le président du FC Nantes a décidé de fixé un tarif unique à 15€, et ce dans tout le stade, d'après les informations communiquées par Ouest-France. La source indique également que les joueurs du FC Nantes joueront avec un maillot sur lequel y figure un blason unique, afin de célébrer comme il se doit les 80 ans du club.