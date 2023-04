Publié par Leonard le 05 avril 2023 à 18:25

À travers un communiqué partagé aujourd’hui, le RC Lens a annoncé un nouveau partenariat avec le club arménien du Sardarapat FC.

En s'associant au Sardarapat FC, le RC Lens promet un encadrement technique sur la formation arménienne ainsi qu'un investissement financier pour développer la structure du club arménien. À l'origine du projet, Sevan Karian, fondateur de cette académie proche de la capitale Erevan. En nouant le contact avec l'ancien international arménien Eric Assadourian, aujourd’hui directeur sportif du RCL, un partenariat technique et financier a pu voir le jour.

RC Lens : À la recherche des jeunes pépites arméniennes

Ce partenariat permettra donc au club nordiste de dénicher, à terme, et avant tout le monde, les plus grosses pépites du pays. "C’est une opportunité de promouvoir un club en termes de formation, explique Éric Assadourian. Et cela offre aussi un temps d’avance et plus de possibilités de recrutement au Racing Club de Lens d’un point de vue géographique, dans les pays de l’Est et émergents dans le milieu du football."

Faute de moyens suffisants, les clubs arméniens ne misent pas sur la formation de jeunes. De nombreuses initiatives devraient donc voir le jour à l'issue de cette affiliation, confie le directeur sportif lensois. "Il faut permettre aux pensionnaires d’évoluer dans un cadre d’élite en termes de formation." Des liens seront entre autres établis entre les encadrements techniques (éducateurs, entraîneurs…) du RC Lens et du Sardarapat FC. En plus de cela, des stages au centre d’entraînement lensois seront également proposés aux meilleurs joueurs de l’académie arménienne.

Ce projet démontre les objectifs de développement du club nordiste qui, depuis son retour dans l'élite, montre de jour en jour le bon travail de la direction, est qui est toujours en course pour le titre de champion de France.