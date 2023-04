Publié par Leonard le 06 avril 2023 à 20:13

Demi-finalistes pour la seconde année consécutive, les U18 du Stade Rennais défient le 10 avril Clermont Foot pour une place en finale de la Gambardella.

Après avoir échoué aux portes de la finale l'an passé en s'inclinant aux tirs au but face au Stade Malherbe de Caen, les jeunes de l'académie Rouge et Noir dirigés par Laurent Viaud auront l’opportunité de prendre leur revanche en se déplaçant à Clermont-Ferrand au stade Gabriel-Montpied pour y affronter les jeunes joueurs clermontois.

15 ans après la dernière génération vainqueure de la Gambardella emmenée par Yacine Brahimi, Yann M'Vila ou encore Kévin Théophile-Catherine, le Stade Rennais retrouvera en cas de qualification l'AS Monaco ou le Pau FC qui s'affronteront eux aussi le 10 avril sur la pelouse du pensionnaire de Ligue 2.

Stade Rennais : Un parcours jonché d’obstacles en Gambardella

En éliminant successivement l'OS Maladrerie (2-0), l'OC Vannes (1-1 puis 3-1 aux tirs au but), JA Drancy (3-1), l'ESTAC Troyes (1-1 puis 3-2 aux tirs au but) puis l'AJ Auxerre (2-2 puis 7-6 aux tirs au but), le Stade Rennais retrouvera sur sa route le Clermont Foot en Coupe Gambardella. Globalement dominateur dans l'ensemble de leur rencontre, le SRFC a, par trois reprises, remporté ses matchs lors d'une séance de tirs au but.

Interrogé en amont de cette demi-finale par Stade Rennais Online, l’entraîneur Laurent Viaud a notamment mis en lumière les qualités mentales de son groupe. "Cette année, alors qu’on est un poil plus jeune, je trouve que c’est une semaine qu’on vit beaucoup mieux, avec beaucoup plus de sérénité. On va continuer à axer notre préparation là-dessus. Encore une fois, renforcer nos points forts sur le terrain, techniquement, tactiquement mais aussi sur le plan mental, accentuer sur le fait qu’on est capable de revenir de beaucoup de situations."

En retrouvant une seconde année d’affilée le dernier carré de la compétition, le Stade Rennais met en avant sa formation sur le devant de la scène. Le coach rennais se félicite de cette performance, mais n'oublie pas que l'objectif est désormais de remporter la compétition. "C’est bien, mais l’année dernière on a raté le Stade de France, cette année on aimerait y aller. Faire deux demi-finales en deux ans c’est top, mais ce n’est pas suffisant. On se doit d’être exigeant et de construire cette avant-dernière étape, de pouvoir se donner une chance de gagner cette Gambardella."

Soutenu par l'ensemble du club, qui se bat pour l'Europe en fin de saison, et notamment par Florian Maurice (directeur technique du Stade Rennais). "C’est énorme. Flo (Maurice) vient à chaque fois nous dire un petit mot avant les matchs. On sent que plus les tours passent, plus il y a un réel engouement au club pour qu’on puisse faire la meilleure campagne possible." La jeunesse rennaise aura donc à cœur de remporter ce match pour vivre une finale historique au Stade de France.