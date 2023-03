PSG : Al-Khelaïfi tranche pour le déménagement au Stade de France

Publié par JEAN-LUC D le 02 mars 2023 à 14:26

Annoncé comme un potentiel acquéreur du Stade de France pour tourner la page Parc des Princes, le PSG aurait d’ores et déjà fait connaître sa réponse.

En désaccord total avec la mairie de Paris au sujet du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain, qui envisage de déménager dans une autre enceinte de la capitale française, a été notamment annoncé au Stade de France. Mais cette solution ne semble pas particulièrement convaincre Nasser Al-Khelaïfi. En effet, dans son édition de ce jeudi, le quotidien L’Équipe annonce que l’enceinte de Saint-Denis n’a jamais été une véritable option pour les dirigeants parisiens.

« Les dirigeants, notamment les propriétaires, n’y ont jamais réellement songé », indique le journal francilien, qui rapporte que le Stade de France est trop loin des racines et de l’histoire du Paris SG au Parc des Princes. Toujours selon la même source, le stade de 80 000 places ne correspond pas vraiment à ce que recherche l’actuel leader de Ligue 1 pour sa révolution s’il devait quitter le Parc des Princes.

PSG : Le Stade de France ne répond pas aux normes du Paris SG

Toujours en conflit avec Anne Hidalgo et la mairie de Paris concernant la vente du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain est à la recherche d’autres solutions pour devenir propriétaire de son propre stade. Si la construction d’un nouveau stade est une possibilité, plusieurs sources ont également évoqué l’option du Stade de France, estimé à 600 millions d’euros.

Mais L’Équipe précise que Nasser Al-Khelaïfi et les siens ne sont pas intéressés parce que « l’enceinte ne correspond pas aux attentes du PSG ». Par ailleurs, les pistes d'athlétisme posent également problème aux Rouge et Bleu. Aucun contact n’a donc été noué entre l’état français et le Paris Saint-Germain afin d’entamer la moindre négociation concernant le Stade de France.