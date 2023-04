Publié par ALEXIS le 15 avril 2023 à 01:01

Le PSG insiste sur son intérêt pour le Stade de France. Après Anne Hidalgo, la Mairie de Paris a donné une deuxième réponse cash au club de la capitale sur ce dossier.

Le PSG veut quitter le Parc des Princes pour s’installer au Stade de France, au grand plaisir de ses milliers de supporters. La direction du club a confirmé sa candidature pour le rachat de l’infrastructure appartenant à la Mairie de Paris.

Mais la maire Anne Hidalgo a déjà fait connaitre la position de la Ville sur la question. Elle ne veut pas céder le Stade de France au Paris Saint-Germain et recommande au club de plutôt rester dans son enceinte actuelle. « L'histoire du PSG est au Parc des Princes. Le Parc appartient aux Parisiens, et bien sûr avec son club, parce que ce lien doit être un beau lien fort […] »

Malgré tout, le PSG insiste pour prendre possession du grand stade où évolue l’Équipe de France et où se dispute la finale de la coupe de France. Selon les informations de L’Équipe, la direction parisienne est toujours positionnée pour racheter l’enceinte.

PSG : Rabadan évoque l'arrêt des discussions et une offre « extrêmement faible du Paris SG »

Ce vendredi, une nouvelle réponse de la mairie de Paris est tombée. Et elle vient de Pierre Rabadan, l'adjoint aux sports. Dans ses propos confiés à RMC Sport, il a déclaré : « Ce n’est pas une surprise, on savait que le PSG allait manifester un intérêt suite aux discussions qu’on a eues sur l’évolution et l’agrandissement du Parc des Princes […] mais ça ne change pas grand-chose de notre point de vue. »

« On a des solutions à proposer au PSG, mais aujourd’hui on n’a pas repris les discussions malgré le fait qu’on ait manifesté la volonté de les reprendre avec le club […]. Ils ont manifesté un intérêt sur le Stade de France, on a dit au PSG qu’on souhaitait leur présenter les solutions […] pour qu’il puisse y trouver un modèle économique favorable. Mais pour l’instant, on n’a pas de retour. Les discussions sont arrêtées suite à la proposition extrêmement faible que le Paris Saint-Germain avait faite sur l’achat. Ils savent notre position, on attend maintenant qu’ils reviennent vers nous avec d’autres intentions. »