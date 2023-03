Publié par JEAN-LUC D le 10 mars 2023 à 14:31

Confronté à l’intransigeance de la mairie pour le Parc des Princes, le PSG, qui veut devenir propriétaire de son propre stade s'apprête à faire une offre.

Toujours en conflit avec Anne Hidalgo et la mairie de Paris concernant le Parc des Princes, qu’il souhaite acquérir définitivement, le Paris Saint-Germain envisagerait de déménager au Stade de France. Alors que l'Etat s’apprête à lancer un appel d'offres pour céder l’enceinte sportive à compter du 1er juillet 2025, Nasser Al-Khelaïfi et les siens feraient partie des potentiels candidats au rachat du mythique stade français, selon L’Équipe.

Le quotidien sportif explique que le PSG, qui ne parvient pas à trouver un accord avec la mairie de Paris pour un rachat du Parc des Princes, devrait bel et bien passer à l'action pour l’enceinte estimée à 600 millions d’euros. Toujours selon la même source, la société Legendes, mandatée pour une étude de marché, serait en ce moment en train de sonder les acteurs autour du club pour connaître leur opinion sur un déménagement au Stade de France.

Toujours selon L’Équipe, cette même société mènerait aussi une étude de marché pour savoir s’il est possible de transformer le Stade de France en un vrai stade de football. Une information confirmée par le club de la capitale.

PSG : Le Stade de France pour mettre la pression sur la mairie de Paris ?

Même si continuer au Parc des Princes demeure l’option numéro 1 pour le Paris Saint-Germain, les discussions avec les équipes de la maire Anne Hidalgo n’ont pas avancé. Toutefois, L’Équipe précise que cette manoeuvre pourrait être destinée à mettre la pression sur la mairie de Paris, qui refuse de vendre le Parc des Princes au Qatar.

« La Ville n’entend pas le céder alors que le PSG souhaite l’acquérir pour y mener de lourds travaux de rénovation susceptibles de le doter d’un outil plus grand (environ 58 000 places contre 47 000 aujourd’hui) et plus moderne pour lui permettre de générer plus de revenus », explique le journal sportif.