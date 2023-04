Publié par Thomas G. le 07 avril 2023 à 09:56

Pisté par le PSG pour remplacer Christophe Galtier la saison prochaine, Thiago Motta s'est exprimé sur son avenir cette semaine.

La première saison de Christophe Galtier au PSG est un échec et l’entraîneur français vit probablement ses dernières heures en poste. Le Paris Saint-Germain a été éliminé en 8e de finale de la Coupe de France et en 8e de finale de la Ligue des Champions. Ces deux éliminations ont fragilisé le poste de Christophe Galtier qui pourrait être démis de ses fonctions, samedi, en cas de nouvelle contre-performance. Le Paris SG reste sur deux défaites consécutives avant d’affronter l’OGC Nice ce week-end et le titre de champion est encore loin d'être acquis.

Dans cette optique, les dirigeants du PSG sont à la recherche du successeur idéal pour Christophe Galtier depuis plusieurs semaines. La direction du Paris Saint-Germain s’est notamment intéressée à une ancienne légende du club, Thiago Motta. Apres avoir entraîné les U19 du PSG, l’ancien milieu italien a commencé sa carrière d’entraîneur au Genoa puis à la Spezia. L’été dernier, Thaigo Motta a été nommé à Bologne et le technicien de 40 ans pourrait se qualifier pour la Coupe d’Europe. Les Bolonais sont 8e à 8 points de la 6e place.

Ces résultats obtenus avec un effectif taillé pour jouer le maintien auraient convaincu les dirigeants du PSG de le recruter cet été. Malgré l’intérêt du club de la capitale, Thiago Motta pourrait néanmoins décider de rester en Italie.

PSG Mercato : Thiago Motta évoque son futur à Bologne

À deux jours d'affronter l’Atalanta Bergame dans un choc entre deux prétendants à l’Europe, Thiago Motta s’est exprimé sur son avenir. « Mon futur ? Je me vois sur le banc de Bologne maintenant, concentré sur le prochain match contre l'Atalanta. Il y a du temps pour tout le reste. » Dans le même temps, les dirigeants de Bologne souhaiteraient prolonger le contrat de Thiago Motta, selon Fabrizio Romano.

Le PSG pourrait passer à l’action dans les prochaines semaines pour éviter la prolongation de l’entraîneur italien. Thiago Motta serait très apprécié par le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi. Reste à savoir si le club de la capitale parviendra à convaincre l’ancien numéro 8 du PSG de revenir cet été.