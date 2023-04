Publié par JEAN-LUC D le 04 avril 2023 à 21:07

Cible du PSG pour remplacer éventuellement Christophe Galtier sur le banc du PSG dès cet été, Thiago Motta est encore loin d’un départ de Bologne. Son épouse s’est permis de lâcher un indice clair sur son avenir.

Pour la saison prochaine, l’avenir de Christophe Galtier semble d’ores et déjà scellé du côté du Paris Saint-Germain. D’après les informations du quotidien Le Parisien, les 15 prochains jours vont être décisifs pour son avenir immédiat. Le journal régional explique que si le titre de Champion venait à être menacé, les dirigeants parisiens n’hésiteraient pas à le licencier avant même la fin de la saison. Autrement dit, en cas de mauvais pas à Nice le 8 avril et contre le RC Lens le 15 avril, Galtier pourrait prendre la porte.

Son crédit s'est quasiment épuisé, même auprès de Luis Campos. D’ailleurs, le club scruterait le marché afin de trouver un nouveau coach. Dans cette optique, Nasser Al-Khelaïfi verrait d’un bon oeil le retour de Thiago Motta, qui réussit une excellente saison sur le banc de Bologne. Mais l’ancien milieu de terrain des Rouge et Bleu ne semble pas encore intéressé par le poste, à en croire les propos de son épouse.

PSG Mercato : Thiago Motta prêt à snober le Paris SG ?

Début mars, Dario Canovi, l’agent de Thiago Motta, indiquait que son client aurait déjà pu se retrouver à deux reprises sur le banc du Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale française, apprécierait énormément son profil. « Il peut entraîner n'importe quel grand club : l'Inter, Milan, la Juventus, le PSG... Je ne suis pas le seul qui le pense, l'an dernier et il y a deux ans, il a failli entraîner le PSG. Le président sait ce que vaut Thiago... Cet été, il était dans les journaux, allez voir. C'était vrai, Al-Khelaïfi le voulait. Et croyez-moi, il n'aurait pas été trop tôt : il connaît l'intérieur et l'extérieur du PSG », confiait le dirigeant italien à TuttoMercatoWeb.

Alors que plusieurs sources assurent que le Champion de France en titre serait toujours intéressé par les services du technicien italien, Angela Lee, la compagne de l’ancien milieu de terrain parisien, a laissé entendre que son époux va rester et poursuivre son travail sur le banc de Bologne. « Je suis très heureuse. Et Thiago va très bien à Bologne », a-t-elle déclaré dans des propos accordés au Corriere dello Sport. Le Paris SG est donc fixé.