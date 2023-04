Publié par Enzo Vidy le 07 avril 2023 à 14:50

À deux jours du match entre l' OL et le Stade Rennais, Bruno Genesio a confirmé quatre absents dans son effectif pour cette rencontre.

Le Stade Rennais n'a plus le choix, il faut gagner à Lyon dimanche après-midi. Vaincus par le RC Lens au Roazhon Park le week-end dernier, les Rouge et Noir ont dû abandonner la 5e place, et accusent désormais deux points de retard sur le LOSC. À 9 journées de la fin, une nouvelle défaite pourrait s'avérer fatale pour le SRFC, d'autant plus que le Stade de Reims (7e), et l' OGC Nice (8e) n'ont pas dit leur dernier mot dans la course à l'Europe.

Une prestation d'un tout autre niveau est fortement attendu chez les Rennais, et même si l' OL est au plus mal depuis l'élimination en Coupe de France, le Stade Rennais ne se trouve pas forcément en meilleure forme. Si la 5e place reste l'objectif numéro 1, Bruno Genesio veut d'abord penser au match de dimanche. "Oui cela doit être un objectif, mais faut surtout qu’on se concentre sur le match qui arrive car ce sera une rencontre difficile."

Stade Rennais : Assignon, Xeka, Terrier et Truffert forfaits face à l'OL

Comme lors de chaque conférence de presse d'avant-match, Bruno Genesio a fait un point sur son effectif, et a annoncé quatre absents pour la rencontre face à l'OL. "Lorenz Assignon et Xeka sont toujours en réathlétisation. Truffert et Terrier forfait. Pour le reste, tout va bien."

Des absences peu surprenantes au vue de la gravité des blessures pour les joueurs concernés. Rien à signaler pour le reste du groupe d'après l'entraîneur du Stade Rennais, qui aura donc à sa disposition un effectif plutôt bien garni pour tenter d'aller chercher une victoire plus que précieuse à Lyon dimanche après-midi sur la pelouse du Groupama Stadium.