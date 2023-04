Publié par Enzo Vidy le 07 avril 2023 à 10:56

Alors qu'Hamari Traoré sera libre au mois de juin prochain, le Stade Rennais a pris une grande décision pour l'avenir de son capitaine.

La fin de saison s'annonce cruciale à tout les niveaux pour le Stade Rennais. En championnat, les Rouge et Noir ont perdu leur 5e place la semaine dernière au profit du LOSC, et ne sont, à l'heure actuelle, plus européen en vue de la saison prochaine. Le SRFC compte désormais deux points de retard sur son homologue lillois, et va devoir réagir dès dimanche.

En effet, les hommes de Bruno Genesio seront en déplacement au Groupama Stadium, pour affronter un Olympique Lyonnais plus que malade après son élimination en Coupe de France mercredi soir à Nantes. Néanmoins, le Stade Rennais devra proposer une bien meilleure prestation que celle de samedi dernier face au RC Lens pour prétendre à ramener les trois points en Bretagne.

Mais il n'y a pas que sur le rectangle vert que la fin de saison s'annonce stressante au Stade Rennais. L'avenir de certains cadres se jouera à l'issue de l'exercice, et parmi eux, on retrouve Hamari Traoré, libre de s'engager où il le souhaite au mois de juin prochain. Face à cette hypothèse qui se confirme de plus en plus à l'approche du mercato estival, les dirigeants rennais sont passés à l'action.

Stade Rennais Mercato : Une offre de prolongation transmise à Hamari Traoré

D'après les informations révélées jeudi soir par France Bleu Armorique, une offre de prolongation de contrat a été transmise à l'entourage d'Hamari Traoré il y a environ trois semaines, sans que le contenu de cette dernière ne soit précisée. La source indique également que Bakari Sanogo, agent du capitaine Rouge et Noir, a été aperçu jeudi au centre d'entraînement du Stade Rennais.

Même si rien ne dit à l'heure actuelle que le défenseur malien sera toujours présent l'an prochain, le Stade Rennais a pris les choses en main, preuve qu'il compte bien faire le nécessaire pour conserver Hamari Traoré.