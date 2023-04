Publié par JEAN-LUC D le 07 avril 2023 à 16:07

À la veille du match de Ligue 1 sur la pelouse de l’OGC Nice, Christophe Galtier a fait une nouvelle annonce forte sur sa situation sur le banc du PSG.

Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino et attendu comme l’homme providentiel qui allait porter le nouveau projet du PSG, Christophe Galtier n’a pas été à la hauteur de la tâche. Après une élimination prématurée des Rouge et Bleu en Coupe de France face à l’OM et en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, plusieurs observateurs assurent que le technicien marseillais ne sera plus le coach du PSG la saison prochaine.

Daniel Riolo et Pierre Ménès ont récemment appelé Nasser Al-Khelaïfi à se séparer rapidement de Christophe Galtier. Daniel Riolo propose même que Zoumana Camara, l’actuel entraîneur des U19, prenne en main l’équipe première jusqu’à la fin de la saison. Pourtant, Christophe Galtier ne s’avoue pas vaincu.

PSG Mercato : Christophe Galtier se sent toujours légitime pour entraîner Paris

Alors que son sort fait de plus en plus parler dans la capitale, Christophe Galtier continue à soutenir qu’il est légitime pour entraîner le Paris Saint-Germain. De passage en conférence de presse ce vendredi à 13h, l’ancien emblématique coach de l’AS Saint-Etienne a notamment déclaré : « Est-ce que je me sens légitime ? Je vous le répète encore une fois : oui, je me sens légitime. On doit sortir de cette spirale, aller chercher des victoires. »

À 9 matches de la fin du championnat, Galtier préfère par contre rester concentré sur le terrain pour aller chercher le 11e titre du Paris SG. « Je le répète : il y a ce onzième titre en jeu pour le PSG. C'est ce que j'ai dit à mes joueurs. On a six points d'avance. Ça paraît beaucoup, mais ça peut aller très vite dans le football, surtout quand on brûle joker après joker », a ajouté Christophe Galtier.