Publié par Timothée Jean le 07 avril 2023 à 16:37

Pour son déplacement à Lorient, l’ OM pourra compter sur un important renfort en défense. Igor Tudor se montre déjà très optimiste.

L’ OM aborde une nouvelle étape importante dans la course à la Ligue des Champions. Après le match nul concédé à domicile face à Montpellier, l’Olympique de Marseille se déplace dimanche sur la pelouse du FC Lorient dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Les Marseillais devront impérativement s’imposer face au FCL.

3e du championnat à égalité de point avec le RC Lens (2e), l’ OM est à six unités du PSG, le leader du championnat. À 9 journées de la fin de saison, le titre est donc jouable pour les Marseillais. Mais ce n’est pas la préoccupation du moment à Marseille. Le club phocéen ne compte que trois petits points d’avance sur l’AS Monaco. En cas d’échec face au FC Lorient, l’ OM pourrait perdre sa place sur le podium. Ce scénario serait vécu comme une véritable catastrophe pour les Phocéens.

Igor Tudor le sait très bien, son équipe peut tout perdre durant cette fin de saison. Il faudra de ce fait prendre le plus de points, à Lorient dimanche soir, dans l’optique de maintenir à bonne distance ses principaux poursuivants. Ce match sera aussi une occasion parfaite pour l’ OM de vite se relancer. « Je suis positif, tranquille, confiant, très optimiste et prêt avant Lorient. Je suis confiant, j’espère qu’on réalisera une très belle performance », a déclaré l'entraîneur croate.

OM : Igor Tudor compte utiliser Leonardo Balerdi de la meilleure des façons

Pour la rencontre de dimanche face au FC Lorient, l’ OM pourra compter sur un renfort en défense. Après avoir purgé sa suspension de deux matchs suite à son carton rouge reçu lors du match nul entre l’ OM et le RC Strasbourg (2-2), Leonardo Balerdi est de retour dans le groupe phocéen et postule pour une place de titulaire contre les Merlus.

Igor Tudor a tenu à rappeler que le défenseur argentin reste un pion clé de son dispositif. Malgré les critiques à son égard, le joueur de 24 ans peut toujours compter sur le soutien indéfectible de l'entraîneur de l' OM qui espère l’utiliser de la meilleure des façons dans ce sprint final. « Pourquoi faudrait-il particulièrement le soutenir ? Il n'était pas là, car il avait pris un rouge, ce n'est pas non plus quelque chose de grave. Après, c'est vrai que c'est un joueur sensible, on a un football pas facile quand on est défenseurs. Je compte l'utiliser de la meilleure des façons jusqu'à la fin de la saison. »

Un discours qui va dans le même sens que celui de Sead Kolasinac, persuadé que son coéquipier reviendra plus fort au sein de la défense de l’ OM. « Ce n'est pas facile quand on sort de l'équipe, surtout après avoir reçu un carton rouge. On connait Leo, on se soutient mutuellement, on est évidemment contents qu'il soit de retour. Après trois ou quatre semaines sans jouer, c'est toujours difficile, mais il s'est très bien entraîné. Je ne suis pas inquiet », a assuré l’international bosnien.