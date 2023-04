Publié par Timothée Jean le 07 avril 2023 à 18:07

Alors que la fin de saison se rapproche, la direction de l’ OM a déjà entamé des négociations pour boucler une belle signature en défense.

La fin de saison s’annonce très intense du côté de l’Olympique de Marseille qui est toujours engagé dans la course pour une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. 3e de Ligue 1, l’ OM devra impérativement aller chercher la gagne dimanche prochain à Lorient dans le but de maintenir sa place sur le podium. Les hommes d’Igor Tudor peaufinent ainsi les derniers réglages pour cette rencontre.

En attendant, la direction de l’ OM se projette déjà sur l’avenir. S’ils ambitionnent d’attirer des renforts supplémentaires lors de la prochaine fenêtre de transferts, les dirigeants marseillais n’oublient pas autant les joueurs dont les contrats expirent en juin prochain. C’est notamment le cas de Sead Kolasinac. Après des débuts mitigés à l’ OM, l’international bosnien semble totalement métamorphosé sous les ordres d’Igor Tudor.

Depuis son incroyable raté face à Tottenham lors des phases de poule de la Ligue des Champions, le défenseur polyvalent n’est plus le même. Il a complètement renversé la vapeur en enchaînant des prestations convaincantes. Si bien que les dirigeants de l’ OM comptent prolonger son bail au plus vite.

OM Mercato : Sead Kolasinac confirme des négociations avec Marseille

Avec 4 buts et 1 passe décisive en 32 rencontres disputées, toutes compétitions confondues, Sead Kolasinac s'est imposé comme un élément indispensable de la défense de l’ OM. Et si son contrat expire en juin prochain, l’arrière gauche devrait finalement continuer son aventure à l'Olympique de Marseille. L’ancien défenseur d’Arsenal est heureux à l’ OM et a lui-même confirmé des négociations entamées avec le club pour le renouvellement de son bail.

« On discute déjà avec mon agent et le club. Je me sens bien ici, j'aime jouer pour ce club, j'aime tout ce qu'il y a autour du club, j'aime vivre avec ma famille ici. J'apprécie vraiment d'être ici. Je me sens très bien et nous verrons ce qu'il se passe dans les prochaines semaines », a déclaré Sead Kolasinac. Les deux parties devraient rapidement trouver un accord pour finaliser cette opération.