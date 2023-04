Publié par JEAN-LUC D le 07 avril 2023 à 19:07

Découvrez le groupe de joueurs retenus par Christophe Galtier pour le match du PSG à Nice ce samedi, à 21 heures, à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1.

Une semaine après la huitième défaite de l’année civile 2023 enregistrée face à l’Olympique Lyonnais (0-1), au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain affrontera l’OGC Nice ce samedi soir, pour le compte de la 30e journée de Ligue 1. Comme depuis plusieurs semaines déjà, Christophe Galtier va devoir encore se passer de plusieurs joueurs pour cette rencontre. En effet, selon la liste publiée sur le site officiel du PSG, « Marco Verratti, Neymar Jr, Presnel Kimpembe, Juan Bernat, Nordi Mukiele et Timothée Pembélé » ne seront pas du voyage pour le choc de demain soir, à l’Allianz Riviera.

Pour autant, l’entraîneur parisien fera le voyage dans son ancien antre avec un groupe de 19 joueurs parmi lesquels Sergio Ramos fait son retour après plusieurs semaines de blessure. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach du PSG a annoncé la couleur pour le choc contre les Aiglons, demandant plus d'implication de la part de ses joueurs afin de relever la tête après deux défaites consécutives en Ligue 1.

« On a bien préparé le match de Nice. J'ai parlé avec mes joueurs au lendemain du match. J'ai parlé, j'ai expliqué, j'ai demandé plus d'investissement, de personnalité. On doit être aussi beaucoup plus respectueux des consignes et du plan de jeu, parce qu'on a failli sur l'organisation, mais aussi sur l'engagement. C'était trop insuffisant et je leur ai dit mardi », a déclaré le technicien marseillais de 56 ans. Après Nice, le PSG recevra son dauphin, le RC Lens, vendredi prochain. Pour rappel, le PSG possède six points d'avance sur le RC Lens et l'OM. Après avoir perdu la Ligue des Champions et la Coupe de France, le PSG n'a plus que le Championnat pour sauver sa saison.

PSG : Le groupe du Paris SG pour affronter l’OGC Nice

Gardiens : Rico, Letellier, Donnarumma

Défenseurs : Marquinhos, Danilo, Hakimi, Nuno Mendes, Bitshiabu, Ramos

Milieux : Ruiz, Zaïre-Emery, Vitinha, Renato Sanches, Gharbi, Soler

Attaquants : Mbappé, Messi, Ekitike, Housni.