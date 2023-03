Publié par Enzo Vidy le 21 mars 2023 à 20:26

Après des performances en dent de scie depuis son arrivée au PSG, Sergio Ramos se dirigeait vers un départ, mais pourrait finalement rester à Paris.

L'idylle entre Sergio Ramos et le PSG est loin d'être un long fleuve tranquille. Lors de sa première saison à Paris l'an dernier, l'ancien défenseur du Real Madrid enchaînent les blessures, et ne répond pas aux attentes losqu'il est aligné sur la pelouse. Son total de matchs joués avec le Paris SG ne dépasse pas les 13 rencontres toutes compétitions confondues, et les critiques ne tardent pas à affluer sur le joueur de 36 ans.

Mais cette saison, la donne a bien changé pour Sergio Ramos. Ayant la totale confiance de Christophe Galtier, le défenseur espagnol enchaîne les matchs, et ne se blesse quasiment plus. Solide lors de ses associations avec Marquinhos, l'ancien madrilène se montre également décisif sur certaines rencontres, notamment lors du 8e de finale de Coupe de France à Marseille, où il avait inscrit le but égalisateur juste avant la pause, avant que son équipe ne se fasse éliminer au Vélodrome.

Mieux encore, Sergio Ramos a livré deux prestations abouties face au Bayern Munich malgré les deux défaites, et comptabilise à l'heure actuelle un total de 35 matches disputés toutes compétitions confondues avec le PSG. Un chiffre relativement différent à celui de la saison dernière, et qui pourrait avoir son importance concernant l'avenir du joueur espagnol à Paris.

PSG Mercato : Sergio Ramos pourrait prolonger à Paris

Si l'on en croit les informations de Marca, une prolongation de Sergio Ramos serait à l'étude au PSG. En effet, avec les grosses difficultées économiques que connaît le Paris SG, rien ne dit que le club de la capitale pourra se montrer aussi actif que lors des années précédentes. De plus, le joueur espagnol serait prêt à baisser son salaire de façon considérable pour pouvoir rester à Paris.

Un renouvellement de contrat du joueur espagnol pourrait donc faire les affaires des deux parties. Le PSG garderait un effectif relativement élargi en défense, car Luis Campos a déjà bouclé la venue de Milan Skriniar l'été prochain.