Publié par Dylan le 09 avril 2023 à 11:48

L'OGC Nice devrait être sanctionné par la commission de discipline, après une banderole injurieuse à l'encontre de la mère de Christophe Galtier.

L'évènement a terni la belle soirée parisienne. Alors que le PSG venait de s'imposer sur la pelouse de l'OGC Nice (0-2) samedi soir, l'entraîneur du club francilien Christophe Galtier est apparu dépité sur les images de la chaîne Canal +. On le voit s'adresser à Jean-Clair Todibo, défenseur central de l'OGCN durant un court instant : « J-C, tu as vu la banderole ? Et si on te le fait à toi ? ». Pas de réponse du néo-international français, qui semblait l'ignorer.

La banderole en question, c'est celle déployée par la Brigade Sud, un groupe de supporters niçois à l'encontre de la mère de Christophe Galtier. Canal + n'a pu voir ce qui y était écrit en entier, mais on pouvait y lire : « Avant/Après, la mama Di Galtier... ». À l'issue du match, l'entraîneur du PSG a salué ironiquement les fans du Gym pour ces propos, qui ont été injurieux envers sa mère. Très en colère en conférence de presse, il a fermement condamné cet acte. Galtier faisait son retour à Nice pour la première fois depuis son départ du club azuréen pour le Paris SG l'été dernier.

L'OGC Nice risque une lourde amende

En raison de cet évènement, l'OGC Nice devrait être appelé par la commission de discipline le 19 avril prochain. En plus d'avoir perdu pour la première fois avec Didier Digard à sa tête, le club azuréen pourrait être sanctionné d'une amende de 5 000 euros selon la chaîne RMC. Une information qui devrait faire vivement réagir la direction et le staff niçois, alors que le Gym n'avait vraiment pas besoin de cela.

Après ce revers face au PSG, les Aiglons ont manqué l'opportunité de mettre la pression sur leurs concurrents directs pour l'Europe. Au final, ce sont eux qui sont désormais en mauvaise posture. Malgré la défaite du cinquième de Ligue 1, le LOSC contre Angers samedi, l'OGC Nice (8ème) peut se faire doubler par l'Olympique Lyonnais (9ème) et le FC Lorient (10ème) à l'issue de la 30ème journée. Le club dirigé par Didier Digard pourrait également être relégué à 8 longueurs du top 5 en cas de succès du Stade Rennais (6ème) contre l'OL dimanche.