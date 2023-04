Publié par JEAN-LUC D le 09 avril 2023 à 21:57

Malgré la victoire de son équipe face au Stade Rennais ce dimanche, le coach de l’OL, Laurent Blanc, a poussé un énorme coup de gueule à la fin du match.

Après son échec en demi-finale de la Coupe de France face au FC Nantes, l’Olympique Lyonnais s’est repris ce dimanche après-midi en disposant du Stade Rennais (3-1), au Groupama Stadium, à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1. Mais cette victoire n’a pas permis aux Gones de renouer avec leurs supporters qui ne digèrent pas encore l’échec en Coupe de France alors que le club est en quête d’un trophée depuis 2012. Malgré la belle performance du jour face aux Rennais, Rayan Cherki a été sifflé par ses propres supporters, soulevant la colère de Laurent Blanc.

OL : Laurent Blanc monte au créneau pour Rayan Cherki

En conférence de presse, après la victoire de l'Olympique Lyonnais contre le Stade Rennais ce dimanche, Laurent Blanc a pris la défense de Rayan Cherki, sifflé par ses propres supporters au Groupama Stadium. Pour le technicien français, l’attaquant de Rayan Cherki ne mérite pas un tel traitement.

« Un joueur comme Cherki peut faire des différences. On peut toujours sortir du match. C'est la première fois qu'il vit cette situation. C'est un jeune joueur. J'ai du mal à comprendre les gens. Quand je suis arrivé en octobre, tout le monde m'a dit « Rayan est un super joueur, il faut le faire jouer. Il a du talent ». Tu le fais jouer, et au bout de deux ou trois matches plus difficiles, le mec vient jouer ici devant son public, sur son terrain, dans sa ville, il se fait siffler… », a déclaré l’ancien sélectionneur de l’équipe de France.

« Je trouve ça un peu maladroit pour ne pas dire autre chose. Et « maladroit », c'est très sympa. Rayan a de la personnalité, il a ses défauts et ses qualités. C'est un joueur qu'il faut encore perfectionner. C'est un diamant brut et il faut le tailler encore. Il a des choses à améliorer dans son jeu. Ce n'est pas en le sifflant que tu vas améliorer quoi que ce soit. Le caractère, cette qualité, il l'a », a ajouté Laurent Blanc.