Publié par Gary SLM le 10 avril 2023 à 13:10

Avec une série de neuf matchs sans défaite, dont six victoires et trois nuls, l'ASSE a réussi à s'imposer sur le terrain du Paris FC (4-2) lors de la 30e journée de Ligue 2. Cette victoire a permis aux Verts de l'AS Saint-Etienne de grimper à la 11e place du classement et de se rapprocher davantage du maintien dans la division.

Selon le spécialiste Fabien Torre, la relégation de l'ASSE, avec 39 points, est "quasi impossible" après cette victoire.

Laurent Batlles a sauvé l'ASSE

Les hommes de Laurent Batlles ont réussi à faire le dos rond lors d'un match à rebondissements pour décrocher une précieuse victoire. Ce succès leur donne plus de garanties de maintien avant leur prochain déplacement à Grenoble. Avant cette rencontre, les Verts avaient déjà 95% de chances de se maintenir, selon les prévisions de Fabien Torre.

Avec cette brillante performance à Charléty, l'AS Saint-Étienne semble désormais éloignée de la zone de relégation. Les statistiques ne laissent aucun doute sur le fait que le maintien en Ligue 2 se rapproche pour le club. Les supporters de l'ASSE peuvent être fiers de leur équipe qui a su relever le défi lors de cette saison débutée difficilement.

Il faut noter que les Verts ont été inquiétants dans la première partie de la saison. Ils ont disputé plusieurs rencontres sans engranger de victoire, ce qui avait provoqué des doutes sur la capacité de Laurent Batlles à tenir cette équipe.

Lancés en début de saison avec l’objectif de revenir rapidement en Ligue 1, dès la saison prochaine, les Verts ont perdu leurs illusions avec la multiplication de mauvais résultats. La seconde partie de la saison a été meilleure puisque l’équipe a engrangé plus de points que dans la première partie.