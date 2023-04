Publié par Timothée Jean le 11 avril 2023 à 14:18

En quête de nouveaux renforts cet été, la direction de l’ OM a entamé des manœuvres concrètes pour s’offrir un milieu de terrain du FC Porto.

Alors que l’Olympique de Marseille perd des points dans la course à la Ligue des Champions, la direction marseillaise se projette déjà sur son prochain recrutement. Réputé pour dénicher de belles affaires sur le marché des transferts, le président Pablo Longoria serait même déjà sur les traces d’un nouveau milieu de terrain évoluant au Portugal.

Il faut dire que les dirigeants de l’ OM prospectent régulièrement le championnat portugais. Après avoir mis la main sur Chancel Mbemba l’été dernier et Vitinha cet hiver, les Phocéens envisageraient cette fois-ci de recruter Mateus Uribe. Comme l’indique O Jogo, le profil du milieu de terrain du FC Porto correspondrait parfaitement aux critères recherchés par l’ OM.

Âgé de 32 ans, Mateus Uribe est un pion essentiel des Dragões. Il a déjà disputé 42 rencontres avec le FC Porto cette saison, ce qui fait de lui le joueur le plus utilisé de l’effectif portugais. Il pourrait donc apporter sa grinta, sa vélocité et son expérience du haut niveau à l’ OM. D’autant plus que son contrat avec le club portugais expire en juin prochain. Sa situation contractuelle ne passe pas inaperçue.

OM Mercato : Mateus Uribe refuse une première offre de Marseille

Mateus Uribe possède l'avantage d'être expérimenté avec une forte personnalité sur le terrain, ce qui semble manqué aux Marseillais ces dernières semaines. De plus, son prix très avantageux n'a pas échappé à Pablo Longoria. Le président de l’ OM envisagerait de réaliser un coup double dans cette affaire, en renforçant son entrejeu sans payer le moindre centime au FC Porto.

Depuis le 1er janvier dernier, l’international colombien est libre de négocier avec le club de choix. L’ OM se serait ainsi positionné pour l’attirer gratuitement dans ses filets. Les négociations auraient déjà débuté entre les deux parties. Le média portugais indique que l’ OM aurait formulé une offre concrète pour convaincre Mateus Uribe de signer en Provence cet été.

Toutefois, le milieu de terrain expérimenté du FC Porto aurait rapidement décliné la proposition marseillaise. Et pour cause, l’offre salariale de l’ OM serait assez similaire à celle formulée par Porto qui souhaite prolonger son joueur. De plus, Mateus Uribe ne serait pas enclin à rejoindre la Ligue 1, un championnat qu’il considère peu compétitif en raison de l’hégémonie du PSG. À noter que d’autres clubs, tels que l’Atlético Madrid et Fulham, seraient aussi sur ses traces.