Publié par Enzo Vidy le 11 avril 2023 à 23:48

Déjà à l'affût pour le prochain mercato estival, les dirigeants du RC Lens pistent un international algérien en vue de la saison prochaine.

Les prochaines semaines ne seront pas de tout repos au RC Lens. Sur le plan sportif, les Lensois sont à la lutte avec le PSG et l'OM dans la course au titre, et s'apprêtent à affronter le Paris SG samedi soir au Parc des Princes. 2e de Ligue 1, le RCL n'a que 6 points de retard sur son prochain adversaire, et une victoire à Paris relancerait considérablement le suspense sur la fin de saison.

En parallèle de la palpitante fin de saison du RC Lens, les dirigeants Sang et Or se mettent pied au plancher à l'approche du mercato estival qui ouvrira ses portes le 10 juin prochain. Avec une qualification en coupe d'Europe qui semble désormais actée, l'efectif de Franck Haise aura besoin de se renforcer pour espérer être compétitif sur la scène européenne. De ce fait, la direction lensoise étudie plusieurs pistes, et vise un défenseur algérien, qui évolue en Ligue 2 au SC Bastia.

RC Lens Mercato : Kevin Van Den Kerkhof sur les tablettes du RCL

Si l'on en croit les informations du média luxembourgeois, Le Quotidien, le piston du SC Bastia, Kevin Van Den Kerkhof, serait sur les tablettes du RC Lens. Avec un total de 30 apparitions cette saison en Ligue 2, l'international algérien comptabilise 4 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Toujours selon la source, les dirigeants lensois seraient prêts à débourser une somme de 6 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur de 27 ans la saison prochaine.

Pour le moment, rien ne dit que les discussions entre les deux clubs ont débuté, mais le RC Lens semble déterminé à réaliser un grad mercato estival pour assurer à Franck Haise un effectif plus que solide au mois d'août prochain.