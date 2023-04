Publié par Enzo Vidy le 12 avril 2023 à 01:18

En déplacement sur la pelouse du Paris SG samedi prochain, le RC Lens a l'occasion de frapper très fort dans la course au titre en cas de victoire.

Gagner pour continuer de rêver, c'est l'objectif du RC Lens lors du choc face au PSG qui se jouera samedi prochain au Parc des Princes. 2e de Ligue 1, les Sang et Or n'ont que 6 points de retard sur le Paris SG, et une victoire pourrait complètement relancer la course au titre qui semblait avoir trouvé son vainqueur il y a encore quelques semaines.

Après un léger coup de mou en février, le RC Lens a retrouvé de l'énergie, et réalise un début de sprint final parfait jusqu'à présent, là où ses concurrents directs peinent à engranger des points. Si la Ligue des Champions est un objectif révélé au grand jour par Franck Haise et sa bande, le rêve d'un titre de champion de France a pris place dans l'esprit des supporters lensois.

S'il reste encore 8 matchs à disputer, l'affiche de samedi entre le RC Lens et le PSG fait office de tournant dans cette fin de saison, et tout laisse à penser que l'équipe de Franck Haise peut faire tomber le PSG.

PSG-RC Lens : Les raisons d'y croire pour le RCL

Ce sera sans aucun doute le match de la dernière chance pour le RC Lens. Sur la pelouse du Paris SG samedi prochain, les Lensois pourraient revenir à trois points en cas de victoire. Et comme au match aller à Bollaert, l'équipe de Franck Haise aura un coup à jouer. Car même si le PSG a renoué avec la victoire samedi dernier à Nice, le contenu n'était pas au rendez-vous, et sans un Gianluigi Donnarumma des grands soirs, pas sûr que Christophe Galtier soit encore à la tête du Paris Saint-Germain aujourd'hui.

De plus, le RC Lens s'était déjà imposé au match aller (2-1) et Franck Haise sait parfaitement comment déstabiliser cette équipe parisienne qui n'est clairement pas au top de sa forme. Enfin, Kylian Mbappé, atout majeur du PSG cette saison, est fantomatique depuis plusieurs matchs et aura de sacrés clients sur le dos avec Jonathan Gradit ou encore Kevin Danso.

Plusieurs paramètres qui vont dans le sens du RC Lens à l'approche de cette rencontre. Les Sang et Or ont les cartes en main, à eux de trouver la combinaison parfaite pour venir à bout du PSG samedi prochain.