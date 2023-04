Publié par Dylan le 09 avril 2023 à 14:31

L'entraîneur du RC Lens Franck Haise estime que son club ne doit montrer aucune faille jusqu'à la fin de la saison, afin d'atteindre ses objectifs.

Deuxième de Ligue 1 avant la 30ème journée, le RC Lens a renforcé ce statut en battant Strasbourg à domicile (2-1) samedi. Le club artésien a pris provisoirement 3 longueurs d'avance sur l'OM (3ème), et 6 sur l'AS Monaco (4ème). La bonne série continue de se poursuivre, avec une quatrième victoire consécutive. Les supporters se demandent sans doute : jusqu'où le club peut-il aller ?

L'objectif d'une qualification européenne semble désormais bien ancré dans les têtes lensoises, bien que les joueurs refusent de crier victoire trop vite. Fraîchement arrivé dans le Nord et titulaire contre les Alsaciens, Adrien Thomasson a donné les clés pour vivre une belle fin de saison : « On sait très bien qu'on ne va pas dominer pendant 90 minutes tous nos matches. L'important est de rester efficace. On a suffisamment d'expérience pour corriger certaines choses et être prêts le plus possible pour le prochain match » a-t-il expliqué dans des propos rapportés par L'Équipe.

Franck Haise (RC Lens) : « On est obligés de ne jamais être loin des 100% »

Pour Franck Haise, le patron de l'équipe nordiste, il ne faut pas se relâcher. Dès le prochain match, le Racing devra remettre le couvert face à un concurrent direct : le PSG, leader du championnat avec 6 longueurs d'avance. « On n'a pas la marge pour se dire que si on fait tous 30% de moins, ça passera. Pour nous, c'est impossible. Que ce soit dans l'engagement, la détermination, la volonté de défendre ensemble, d'attaquer. On est obligés de ne jamais être loin des 100% » a analysé l'entraîneur des Sang-et-Or.

Force est de constater que malgré la pression, le RC Lens tient le rythme de ses concurrents pour le moment. Le club artésien fait même mieux que certains, puisqu'il a repris la deuxième place de Ligue 1 à l'Olympique de Marseille il y a une semaine. La fin de saison s'annonce palpitante pour le Racing, qui pourrait même inciter certains de ses cadres à rester selon sa position finale dans l'élite.