Publié par Gary SLM le 12 avril 2023 à 00:30

Lionel Messi, la star argentine du PSG, serait sur le point de faire son retour au FC Barcelone au mercato estival. Son club de cœur, deux ans après son départ, travaille à le faire revenir sous le maillot catalan. Les dernières rumeurs du mercato indiquent que le Barça prépare une offre de contrat pour convaincre le sextuple Ballon d'Or de revenir en Catalogne.

Mercato : Messi prévenu de l'offre du Barça

Selon les informations du journaliste espagnol Sique Rodríguez, Lionel Messi aurait été informé par des tiers que le Barça lui fera bientôt une proposition de contrat. Le joueur attendrait impatiemment cette offre alors que son contrat avec le PSG prend fin dans trois mois et que le club de la capitale aimerait le garder encore un moment.

Transfert : Le Barça prêt à tout pour le retour de la Pulga

Le FC Barcelone serait déterminé à faire revenir son prodige argentin à la maison, malgré les difficultés financières du club. Le président Joan Laporta aurait annoncé son intention de tout mettre en œuvre pour ramener Messi au Barça, y compris en vendant des actifs et en libérant des joueurs afin d réduire la masse salariale.

Mercato : Messi prêt à quitter le PSG pour le Barça

L'attaquant de 34 ans aurait déjà exprimé son désir de quitter le Paris Saint-Germain pour retrouver le Barça, où il a remporté 35 titres et marqué plus de 672 buts en 778 matchs. Messi a quitté le club en 2021, après avoir passé toute sa carrière professionnelle à Barcelona, en raison de désaccords avec la direction du club sur son traitement salarial.

Le Barça compte sur Messi pour retrouver son glorieux passé

Le FC Barcelona, l'un des clubs les plus prestigieux du monde, traverse actuellement une période difficile. En 2020-2021, le club a terminé troisième de la Liga, derrière le Real Madrid et l'Atlético Madrid, et a été éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le retour de Messi pourrait aider le club à retrouver son passé glorieux et à redevenir l'un des meilleurs clubs au monde.