Publié par Leonard le 12 avril 2023 à 13:56

Pour ce quart de finale aller de la Ligue des Champions, le Real Madrid, champion en titre, reçoit Chelsea. Voici les compos probables.

Après avoir corrigé Liverpool en huitièmes de finale (6-2 sur les deux rencontres), les Merengues de Carlo Ancelotti défieront une nouvelle fois un club anglais à l'instar de Chelsea. Les Londoniens, en grande difficulté en championnat (11e), n'ont plus que la Ligue des Champions pour espérer se qualifier en coupe d'Europe la saison prochaine.

Real Madrid : Le goût des grands événements

Lorsque l’hymne de la Ligue des Champions retentit dans les travers du Santiago Bernabéu, les hommes à la tunique blanche se transcendent et peuvent soulever des montagnes. Distancé par le Barça en championnat, le Real Madrid fait de la Ligue des Champions l’objectif principal de cette saison. En pulvérisant les hommes de Jürgen Klopp lors du tour précèdent, les Madrilènes affrontent ce soir une nouvelle fois une équipe en grande difficulté en championnat.

L’entraîneur italien devrait aligner la même composition que celle retenue contre le FC Barcelone en demi-finale retour de la Coupe du Roi remportée 4-0. En plaçant le Français Eduardo Camavinga étincelant depuis quelques semaines au poste d’arrière gauche, Carlo Ancelotti devrait positionner dans son entrejeu le trio Modric-Kroos-Valverde. Sur le front de l'attaque, Karim Benzema devrait être accompagné par les deux brésiliens Vinicius et Rodrygo. Nul doute que poussé par leur public, le Real Madrid tentera d’entériner les espoirs des Anglais avant le match retour à Stamford Bridge.

Chelsea : Le dernier espoir d'Europe ?

Du côté de Chelsea, la saison déjà catastrophique peut virer au cauchemar en cas d’élimination face au Real Madrid. Accusant 14 points de retard sur Tottenham, 5e de Première League, les hommes de Frank Lampard ne devraient pas prétendre à une qualification européenne à l’issue de la saison. Cette campagne de Ligue des Champions semble donc être la dernière chance de qualification pour la prochaine édition de la coupe aux grandes oreilles.

Pour ce déplacement à Madrid, Frank Lampard pourra compter sur le retour en force de N'Golo Kanté dans l'entrejeu. Absent depuis le début de la saison, le Français de 32 ans semble avoir retrouvé son niveau d'antan. Aucune nouvelle absence n'est à déclarer dans l’effectif des Blues, les recrues hivernales Benoît Badiashile et Noni Madueke ne seront pas du déplacement n'étant pas inscrit sur la liste des joueurs pouvant jouer la Ligue des Champions.

Le onze de Frank Lampard devrait être composé d'une défense à quatre avec Kalidou Koulibaly et Wesley Fofana en charnière centrale, accompagnée par Ben Chilwell préféré à Marc Cucurella et par Reece James sur le flanc droit. Le trio d'attaque alignée contre les Wolwes le week-end dernier devrait être reconduit avec Félix et Sterling sur les ailes pour soutenir Havertz à la pointe de l'attaque. Comme évoqué précédemment, N'Golo Kanté devrait débuter la rencontre avec Kovacic et Fernandez dans l'entrejeu.

La compo probable du Real Madrid :

Gardien : Courtois

Défenseurs : Carvajal - Militao - Alaba - Camavinga

Milieux de terrain : Valverde - Kroos - Modric

Attaquants : Rodrygo - Benzema - Vinicius

La compo probable de Chelsea :

Gardien : Kepa

Défenseurs : R. James - Fofana - Koulibaly - Chilwell

Milieux de terrain : Kanté - Kovacic - Fernandez

Attaquants : Sterling - Havertz - J. Félix