Publié par Leonard le 14 avril 2023 à 00:26

Présent face à la presse pour évoquer le choc face à Paris, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a recadré un défenseur du RCL.

L'entraîneur du RCL a tenu à s'exprimer en conférence de presse ce jeudi à propos des déclarations de son joueur argentin Facundo Medina envers Kylian Mbappé. "D’abord il y a la position du club. Facundo l’a fait de son propre chef alors que tous les salariés doivent passer par la communication du club. Il a eu un rappel à l’ordre sur les bonnes règles."

Il a ensuite poursuivi en défendant son défenseur et du malentendu autour de sa communication. "Après, il y a ce qu’on lit puis ce que l’on voit aussi avec la séquence car c’est sûr qu’en sortant du contexte, il y a plusieurs lectures. On sait que c’est du 2e degré, avec « Fac’ », c’est même peut-être du 3e ou 4e. Nous on le connaît. Après c’est de l’humour, que l’on puisse adhérer ou pas je n’en suis pas là, je connais l’homme, il est engagé mais pas méchant et il ne sera jamais un joueur méchant", a-t-il déclaré.

Son coéquipier et capitaine au RCL, Seko Fofana, aussi présent lors de la conférence de presse, s'est exprimé concernant l’Argentin. "On le connait tous, c’est un bon vivant qui de ce qui lui passe par la tête, on sait très bien qu’il n’a pas la volonté d’être méchant ou de faire mal à Mbappé. C’est un très bon gars même si c’est vrai qu’il est un peu “loco” Il dégage toujours beaucoup d’énergie."

RC Lens : Le PSG, la belle opportunité du week-end pour le RCL ?

Le PSG accueille ce samedi soir à 21h, le RC Lens, son dauphin. À seulement huit journées de la fin de la saison, le champion de France en titre ne possède que six points d'avance sur le RCL. Dans un état de forme plus que préoccupant en 2023 avec déjà cinq revers depuis le début de l'année civile dont une défaite 3-1 contre le RC Lens au match aller, les Parisiens montrent un visage inquiétant et les présages d'une fin de saison chaotique planent au-dessus de la capitale.

Perturbé cette semaine par la polémique qui entoure son entraîneur Christophe Galtier, le PSG pourrait bien être secoué par cette équipe lensoise déterminée à venir prendre les trois points pour se rapprocher un peu plus de leur adversaire du week-end. Impressionnant contre les "gros" du championnat, le RCL pourrait bien venir jouer les trouble-fêtes au Parc des Princes.