Publié par Enzo Vidy le 13 avril 2023 à 12:56

Alors que son avenir au PSG est incertain, Christophe Galtier fait face à de graves accusations, et aurait été lâché par le vestiaire du Paris SG.

L'affaire continue de faire trembler le football français au fil des heures. Depuis mardi soir, Christophe Galtier est accusé par Julien Fournier d'avoir tenu des propos racistes et disciminatoires lorsqu'il était l'entraîneur de l'OGC Nice. Si d'anciens joueurs de l'entraîneur du PSG ont pris la parole via les réseaux sociaux pour défendre le principal intéressé, le détail et la précision des éléments fournis par Julien Fournier interpellent.

De plus, de nouvelles précisions ont été apportées mercredi soir par Nice-Matin, où des tensions avec Didier Digard l'an dernier sont évoquées. Le journal explique que Christophe Galtier aurait tenu des propos violents sur la barbe et l'appartenance religieuse envers l'entraîneur du Gym. Des accusations qui commencent sérieusement à poser question au PSG. Et si le club de la capitale ne remet, pour le moment, pas en cause l'avenir de Christophe Galtier par rapport à cette affaire, de nouveaux éléments ont vu le jour, et concerne l'ambiance au sein du vestiaire parisien.

PSG : Certains joueurs étaient au courant pour Christophe Galtier

C'est L'Équipe qui a fait ces nouvelles révélations. En effet, le quotidien sportif explique que certains joueurs du PSG étaient au courant des accusations à l'encontre de Christophe Galtier. Pire encore, une partie du vestiaire serait convaincu que les faits reprochés à l'entraîneur parisien seraient avérés, et ne voit pas comment il peut rester sur le banc du Paris SG après de telles accusations.

À deux jours d'un match capital face à Lens au Parc des Princes, l'ambiance au Camp des Loges est plus que pesante, et Christophe Galtier est sans doute sur un fauteuil éjectable. Une contre-performance contre les Sang et Or, samedi, pourrait définitivement mettre un terme à son histoire avec le PSG, qui n'est pas de tout repos depuis son arrivée l'été dernier.