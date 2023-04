Publié par Timothée Jean le 13 avril 2023 à 17:56

Marcus Thuram pourrait-il rejoindre l’ OM cet été ? La direction du Borussia M’Gladbach a fait une annonce qui redonne espoir aux Phocéens.

Du haut de ses 25 ans, Marcus Thuram arrive à un tournant de sa carrière. Le jeune attaquant tricolore sera en fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach en juin prochain. Cette situation contractuelle, combinée à ses performances remarquables en club, 16 buts et 5 passes décisives cette saison, a rapidement attiré l’attention de plusieurs cadors européens, dont l’ OM.

La direction de l’Olympique de Marseille aimerait bien l’attirer dans ses filets en vue de renforcer son secteur offensif la saison prochaine. Les négociations entre les deux parties ont déjà débuté depuis des mois. Le président Pablo Longoria avait même profité de la Coupe du monde au Qatar pour intensifier les négociations avec le clan Marcus Thuram dans l’optique d’obtenir un accord.

Sauf que cette approche de l’ OM s’était soldée par un premier échec. D’autres clubs se sont aussi positionnés pour tenter d’arracher sa signature. Face à cette menace grandissante, la direction du Borussia M’Gladbach a alors pris les choses en main pour tenter de convaincre son buteur de rempiler. Mais le principal concerné a visiblement des envies de départ très tenaces.

OM Mercato : Le Borussia M'Gladbach confirme le départ de Marcus Thuram

Malgré les différentes offres de prolongation formulées par sa direction, Marcus Thuram campe sur sa position initiale. Il ne compte pas signer un nouveau contrat au Borussia M'Gladbach. Sa décision est prise et elle semble irrévocable. Roland Virkus, directeur du club allemand, a d’ailleurs confirmé que l’ancien joueur de Sochaux fera ses valises à l’issue de la saison, à l’instar de son coéquipier Ramy Bensebaini.

« Ramy Bensebaini et Marcus Thuram quitteront le club en tant qu'agents libres en juin », a confirmé le dirigeant allemand dans des propos retranscrits par Fabrizio Romano sur son compte Twitter. Il y a donc tout plus de doute, l’international tricolore est à présent un joueur libre sur le marché de transferts. Une occasion en or pour l’ OM qui était déjà sur ses traces il y a quelques mois.

Le club phocéen pourrait revenir à la charge pour sa signature, mais devra faire face à une rude concurrence. Le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, l’Inter Milan, l’AC Milan, le PSG ou encore Aston Villa le suivraient avec attention. Pour l’heure, cette annonce redonne espoir à l’ OM, qui part de très loin sur cette piste offensive.