Le Stade Brestois, 14e de Ligue 1 la saison dernière, a dû libérer un joueur qui n'avait plus joué depuis Ajaccio le 23 avril.

Mercato : Noah Fadiga libéré par le Stade Brestois

Arrivé l'été dernier à Brest, Noah Fadiga, un défenseur sénégalais de 23 ans a été contraint de quitter le Stade Brestois. En effet, des examens médicaux ont révélé qu'une irrégularité cardiaque s'était produite dans le rythme cardiaque du joueur. Des soucis cardiaques héréditaires puisque son père, Khalilou Fadiga, avait lui aussi connu des problèmes cardiaques. Il avait d'ailleurs dû se faire poser un défibrilateur, souffrant de tachycardie ventriculaire.

Cependant, Noah Fadiga ne souffre pas de la même maladie que son père, et d'après son médecin Pedro Brugada, le joueur de 23 ans pourra continuer sa carrière sans aucun risque. Mais comme l'indique Noah Fadiga dans un communiqué officiel, la Fédération Française de Football applique une politique "Zéro tolérance" avec les problèmes cardiaques, et le jeune sénégalais a vu sa licence de football française révoquée. Fadiga est donc désormais un joueur libre de tout contrat et se prépare pour la nouvelle saison avec le kinésithérapeute Lieven Maesschalck.

Franck Honorat va signer au Borussia Mönchengladbach

Depuis plus d'un an, le Borussia Mönchengladbach tentait de faire venir Franck Honorat, mais le club breton résistait aux assauts du club allemand, mais cet été semble être le bon pour le club allemand. D'après Sky Sport, les deux clubs auraient trouvé un accord pour le transfert de l'attaquant français. Le transfert de Franck Honorat avoisinerait les 10 millions d'euros. Le club breton aurait aussi réussi à négocier un pourcentage à la revente de 15% pour l'attaquant qui a inscrit 6 buts et délivré 6 passes décisives la saison dernière avec le SB29.

Franck Honorat viendrait donc remplacer un autre français, parti libre cet été du Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram. Honorat devra aussi pallier le départ de Jonas Hofmann, qui a pris la direction du Bayer Leverkusen. L'attaquant français va donc sûrement avoir pas mal de temps de jeu dans le club allemand, qui va tenter d'accrocher une place dans le top 4 de la Bundesliga afin de retouver la Ligue des Champions.