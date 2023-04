Publié par ALEXIS le 14 avril 2023 à 14:40

L'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, a réagi aux accusations de Julien Fournier, alors que des perquisitions sont en cours au siège de l'OGC Nice.

Accusé dans un mail que Julien Fournier, alors directeur du football de l’OGC Nice, aurait transmis à la direction du Gym, Christophe Galtier, entraîneur du PSG, a décidé de déposer plusieurs plaintes. L’une contre l’ancien patron du football du Gym pour diffamation, deux autres contre les journalistes Romain Molina et Daniel Riolo et une quatrième contre X pour les menaces de mort reçues depuis la diffusion des accusations de racismes, de discrimination et d’islamophobie.

L'ancien entraîneur de l’OGC Nice, Christophe Galtier, aurait tenu des propos dans le bureau de Julien Fournier au sujet de l’équipe de l'OGC Nice. Des propos jugés discriminatoires envers une partie du vestiaire niçois, que le journaliste Romain Molina a révélé. L’entraîneur du PSG aurait fait remarquer au dirigeant qu’« on ne pouvait pas avoir autant de noirs et de musulmans dans l’équipe ».

PSG : Christophe Galtier se dit "profondément choqué"

Christophe Galtier nie les accusations en bloc et se dit « profondément choqué des propos relayés de manière irresponsables. Ils me heurtent au plus profond de moi-même. Je suis un enfant des cités HLM, élevé dans la mixité, les valeurs de partage et de respect de l'autre, quel qu'il soit.

Toute ma vie d'homme, de footballeur ou d'entraineur a été dictée par le souci du partage et du respect des autres. Je ne peux accepter que mon nom et ma famille soient salis de la sorte. J'ai donc porté plainte et j'ai confiance en la justice. Pour la laisser travailler dans la sérénité, je ne répondrai pas à d'autres questions sur le sujet », a déclaré le coach du Paris SG, lors de son passage en conférence de presse, ce vendredi.

OGC Nice : Ouverture d'une enquête et perquisitions en cours au siège du Gym

La justice s’est quant à elle saisie de l’affaire. Le procureur de Nice a confirmé l’ouverture d’une enquête pour faire la lumière sur ces graves accusations. « Je confirme l’existence d’une enquête préliminaire confiée d’initiative hier (jeudi) 13 avril, à la PJ de Nice du chef de discrimination fondée sur une prétendue race ou l’appartenance à une religion », a indiqué le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme, sur Twitter, ajoutant que « des perquisitions sont en cours au sein des locaux de l’ OGC Nice ».

Christophe Galtier s’est de son côté réjoui de cette enquête préliminaire du Parquet. « J’ai confiance en la justice de mon pays, je ne peux que me satisfaire de l’ouverture d’une enquête judiciaire. Je viens de l’apprendre ce matin », a-t-il commenté, avant le match du PSG contre le RC Lens, samedi à 21h à Paris.