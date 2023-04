Publié par Thomas G. le 14 avril 2023 à 19:10

À huit journées de la fin du championnat, le PSG reçoit le RC Lens dans un choc au sommet qui pourrait être décisif pour le titre. Voici les compos.

Ce samedi, le PSG dispute l’un des matchs les plus importants de sa saison face au RC Lens. Après avoir subi deux défaites consécutives face au Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais, le PSG s’est rassuré face à l’OGC Nice le week-end dernier. Les Parisiens ont l’occasion d’enchaîner une deuxième victoire consécutive face au RC Lens ce samedi. Dans le même temps, un succès permettrait au club de la capitale de prendre 9 longueurs d’avance sur les Sang et Or.

Christophe Galtier va devoir trouver la bonne stratégie pour déjouer les plans de Frank Haise. L’entraîneur du PSG sera privé de six joueurs pour cette rencontre. Marco Verratti s’est ajouté à la liste des absents composés de Presnel Kimpembe, Renato Sanches, Neymar, Timothée Pembélé et Nordi Mukiele. Le Paris Saint-Germain pourra néanmoins compter sur la présence de Juan Bernat et Kylian Mbappé qui étaient incertains cette semaine.

En parallèle, le Paris SG sera également privé de ses plus fidèles supporters, les Ultras. Le PSG a été sanctionné par la LFP suite à l’utilisation d’engins pyrotechniques lors de la réception de l’OL. Le Virage Auteuil sera donc partiellement fermé pour ce choc face au RC Lens.

PSG : Le Paris SG va devoir se méfier du RC Lens

Cette saison, le Paris Saint-Germain de Christophe Galtier a souvent été en difficulté face aux grosses écuries du championnat. Les Parisiens ont notamment perdu face à l’AS Monaco, le Stade Rennais, l’OL ou encore le RC Lens. Les Sang et Or se sont imposés 3-1 lors du match aller et leur objectif est de rééditer cet exploit demain soir.

Les Lensois n’ont plus connu la défaite depuis le 12 février. En cas de victoire au Parc des Princes, le RC Lens enchaînerait une 5e victoire consécutive. De plus, les hommes de Franck Haise feraient un gros coup dans la course au titre en revenant à 3 points du PSG.

La compo probable du PSG :

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : Marquinhos, S. Ramos, Danilo

Milieux de terrain : A. Hakimi, Vitinha, W. Zaïre-Emery, C. Soler, Nuno Mendes

Attaquants : K. Mbappé, L. Messi

La compo probable du RC Lens :

Gardien : B. Samba

Défenseurs : J. Gradit, K. Danso, F. Medina

Milieux de terrain : P. Frankowski, S. Abdul Samed, S. Fofana, D. Machado

Attaquants : A. Thomasson, F. Sotoca, L. Openda