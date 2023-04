Publié par Timothée Jean le 15 avril 2023 à 03:35

Alors que l’ OM enchaine les contre-performances ces dernières semaines, les choix d’Igor Tudor sont de plus en plus contestés.

L' OM peut-il tout perdre sur cette fin de saison ? Éliminé en quart de finale de la Coupe de France par Annecy, le club phocéen voit ses chances de qualification pour la prochaine Ligue des champions sérieusement compromises. L’ OM a enchainé deux matchs nuls consécutifs face à Montpellier (1-1) et Lorient (0-0) et se retrouve désormais devancé par le RC Lens dans la course au podium.

Les Marseillais comptent à présent deux points de retard sur les Lensois (2e). L’ OM devra vite renouer avec la victoire en vue de se relancer dans la course à la ligue des champions. Mais les récentes contre-performances de l'Olympique de Marseille inquiètent de plus en plus. D’autant plus que lors de ses deux matchs, le club phocéen a confirmé ses difficultés du moment.

Face à Montpellier et Lorient, les Phocéens semblaient émoussés sur le plan physique avec un secteur offensif particulièrement peu inspiré. Dans ce secteur de jeu, les choix de l'entraîneur marseillais Igor Tudor font d’ailleurs beaucoup parler. Outre les problèmes d’adaptabilité de Vitinha, l’absence de Dimitri Payet est remise en cause.

OM : Igor Tudor risque de regretter sa gestion de Dimitri Payet

Très utilisé la saison dernière à l’ OM, le Réunionnais a rapidement été relégué sur le banc de touche depuis la prise de fonction d’Igor Tudor. Le technicien croate ne compte pas vraiment sur Dimitri Payet, préférant miser sur d’autres options pour animer son secteur offensif. De plus, le capitaine marseillais n’est pas entré en cours de jeu lors des derniers de son équipe.

Un traitement que Igor Tudor pourrait bien regretter d'ici à la fin de l’exercice. Rolland Courbis estime en effet que le Croate fait une énorme erreur avec Dimitri Payet. Car même si le joueur de 36 ans n’a plus les conditions physiques pour démarrer tous les matchs, il aurait pu donner un sacré coup de main à son équipe sur les fins de rencontre.

« Il y a un truc que Tudor regrettera peut-être au soir de la 38e journée de Ligue 1, c’est l’utilisation de Dimitri Payet (…) Se priver de Payet sur les 30 dernières minutes d’un match, je trouve que c’est du gaspillage. Cela ne veut pas dire que j’ai raison, mais je trouve cela dommage », a déploré Rolland Courbis sur les ondes de RMC Sport.

L’ancien entraîneur de l’ OM et du RC Lens est persuadé qu’Igor Tudor « a perdu en s’en passant d'un joueur très talentueux » et pourrait bien regretter ce choix fort dans les semaines à venir. Reste à savoir s’il aura vu juste. Il faudra patienter jusqu’à l’issue de la saison pour en avoir le cœur net. Pour les Marseillais devront impérativement s'imposer dimanche soir face à Troyes.